Cuando el reloj marcó las 12:00 a.m. en punto, los miles de asistentes al último concierto de Wisin y Yandel en el Coliseo de Puerto Rico, gritaron y brincaron de alegría con la llegada del 2023. Sobre el escenario se encontraban ambos intérpretes de música urbana, junto con su equipo de trabajo, bailarines, músicos y familiares.

Al unísono y mientras se proyectaba la cuenta regresiva en una pantalla gigante en el escenario, los fanáticos del “dúo para la historia” recibieron el nuevo año al lado de personas desconocidas, muchas de ellas que no habían visto anteriormente, pero que fue un detalle que no importó. Los saludos, abrazos y brindis no faltaron en los primeros segundos del 2023. Esta fue la primera vez que se despide el año en el Choliseo.

Siendo la última de 14 funciones que llevaron en el mes de diciembre en el Coliseo de Puerto Rico, un nuevo récord para el “venue”, Wisin compartió en su cuenta de Instagram un vídeo del momento en que despidió el año sobre la tarima, junto con un mensaje de agradecimiento.

“Gracias #puertorico🇵🇷 por tanto amor y respeto durante 25 años, nos da tanta alegría poder con nuestra música llevar alegría a nuestra gente. Fueron 14 funciones llenas de rumba y energía, gracias a todo el equipo de trabajo 🤝, sin ustedes no sería posible”, escribió Wisin, a la vez que se acordó de Paco López, productor de la serie de conciertos “La última misión” y de su compañero Yandel. “Gracias hermano por tanto. Yandel, Dios te bendiga y te llene de mucha salud. #lologramos Gracias a todos los colegas que fueron parte de este gran proyecto”.

En el mismo mensaje, Wisin incluyó el momento en que, luego de concluido el último espectáculo, ambos cantantes fueron recibido tras bastidores con un baño de champán para celebrar la gesta.