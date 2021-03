Con galardones póstumos y nuevas marcas de ganadores se efectuó anoche la entrega de los premios Grammy en su 63 edición, en el marco de la pandemia que obligó a muchos artistas a aceptar sus gramófonos a distancia.

Fito Páez ganó su primer premio Grammy, a mejor álbum de rock o alternativo latino por “La conquista del espacio”. Natalia Lafourcade obtuvo el de mejor álbum de música regional mexicana (incluyendo tejana) por “Un canto por México, Vol. 1”. El Grammy al mejor álbum latino tropical fue para “40” de Grupo Niche. En el apartado de jazz, Danilo Pérez recibió el premio al Álbum de jazz vocal por su participación en “Secrets Are the Best Stories” de Kurt Elling, y Arturo O’Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra el de Álbum de jazz latino por “Four Questions”.

El jazzista Chick Corea, reciéntemente fenecido recibió el Grammy al Mejor solo de jazz improvisado: “All Blues”. y álbum de jazz instrumental: “Trilogy 2”, Chick Corea, Christian McBride y Brian Blade.

Mientras Beyoncé se encaminaba anoche a convertirse en la mujer con más premios Grammy en la historia.

Algunos ganadores anunciados previo a la ceremonia televisada fueon: Interpretación pop dúo/grupo: “Rain on Me”, Lady Gaga con Ariana Grande; Álbum pop tradicional: “American Standard”, James Taylor; Álbum de música alternativa: “Fetch the Bolt Cutters”, Fiona Apple; Álbum de R&B: “Bigger Love”, John Legend; Álbum de rap: “King’s Disease”, Nas; Interpretación de rap: “Savage”, Megan Thee Stallion con Beyonce; Álbum de música cristiana contemporánea: “Jesus Is King”, Kanye West; Interpretación orquestal: Gustavo Dudamel, “Ives: Complete Symphonies”; Álbum de reggae: “Got to Be Tough”, Toots and the Maytals; Banda sonora compilada: “Jojo Rabbit”; Banda sonora compuesta para medios visuales: “Joker”, Hildur Guðnadóttir. Canción para medios visuales: “No Time to Die”, Billie Eilish y Finneas; Video musical: “Brown Skin Girl”, Beyoncé, Blue Ivy y Whiz Kid. Video musical versión larga: “Linda Ronstadt: The Sound of My Voice”.