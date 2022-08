La cantante puertorriqueña Yolandita Monge tendrá la oportunidad de festejar el próximo 17 de septiembre, no solo su debut en el Coca-Cola Music Hall para su espectáculo “Amores de siempre”, sino también la alegría de continuar haciendo lo que inició a sus 8 años como un “juego”: cantar.

“Siempre celebro la vida. El día 17 es el show, pero empiezo a celebrar desde el día antes porque el día 16 es mi cumpleaños número 67. De esos, 57 son, como quien dice, haciendo música”, expresó la vivaracha artista durante el encuentro en el recinto, y quien, en la pausa para posar ante el fotógrafo, bailaba y cantaba risueña ante el lente.

“Yo nunca celebro mi cumpleaños, ¿sabes? Me lo han celebrado y han hecho sorpresas y todo, lo que tampoco me encanta tanto. Yo hago una celebración de mi cumpleaños diariamente. Yo celebro mi vida diariamente con todo lo que hago. Esa conciencia la tengo desde hace tiempo”, manifestó enfática.

La protagonista de una discografía de más de 30 producciones, y la voz de decenas de éxitos que incluyen “Te veo pasar”, “Sí”, “La distancia”, “El amor”, “Débil” y “Laberinto de amor”, rememoró con cierta nostalgia sus inicios en el mundo del entretenimiento.

“A los 8 años fue la primera vez que fui, que me llevaron, con un micrófono que venía así, del cielo, que era una cosa redonda, a cantar en el programa Tribuna del arte, de don Rafael Quiñones Vidal, que era un programa de aficionados que había en la radio y también el mismo programa estaba en la televisión”, compartió. “Esa fue mi primera noción, cuando yo empecé a cantar, que era como jugando, que yo iba a ser una artista algún día, que iba a cantar, que iba a bailar, ¿y a quién veía yo como ejemplo?, a las que les gustaba a mi mamá en ese entonces, que me llevaba a verlas cantar en los teatros en Nueva York, que era donde vivíamos, a Lola Flores, a Marisol, a todos aquellos artistas españoles, y quién me iba a decir a mí que, años después, en aquellos teatros en Nueva York, iba a estar yo cantando y que iban a ser otros los que iban a estar haciendo la fila que un día hice con mi mamá bajo la nieve o bajo lluvia, como era antes”.

Con más de cinco décadas de trayectoria artística, son muchos los escenarios en los que la intérprete se ha presentado, pero durante la interacción con este medio para la entrevista, la vocalista no paraba de mirar la amplitud del recinto, con sus sillas vacías, y anticipar su ilusión por encontrarse una vez más con su fanaticada el mes próximo.

“Será una maravilla de show que vamos a hacer, porque la música la tengo. Soy una mujer que tiene tantos discos, tanta música, que no me da tiempo realmente para en un show poderla hacer toda”, expresó pensativa. “Me siento súperagradecida con eso, haber empezado a cantar tan temprano y lograr todos esos éxitos”, valoró.

“Se escogió un puñado de canciones con arreglos nuevos para llevárselas de otra forma”, manifestó sobre el espectáculo que, además de coreografías a cargo de Danny Lugo, incluirá las del coreógrafo Carlitos Hernández en un giro “retro” de cuando dirigió a su séquito de baile en los 90, cuando para el concierto Portfolio, estableció el récord como la artista femenina con mayor cantidad de funciones consecutivas en el Centro de Bellas Artes.

La actriz y presentadora Tita Guerrero formará parte del cuerpo de baile del concierto, evocando el tiempo en que laboró con la destacada cantante en los 90. De hecho, en mayo, la sorprendió en tarima en el espectáculo final de la serie de presentaciones Domingos del Club Caribe, que Yolandita realizó en el Caribe Hilton con funciones completamente vendidas.

“Esa sorpresa que me la dieron Tita y los demás bailarines. Había sido un sueño que yo había tenido y que yo no le había dicho a ninguno de ellos, pero las cosas energéticas son así, empiezan a cocinarse antes y se empiezan a dar a antes”, sostuvo con asombro. “El día antes, se metieron ahí por Bellas Artes, cogieron una esquina y pusieron la música y empezaron a ensayar lo que recordaban de la coreografía. Cuando yo los veo venir, (el día del show), a mí se me iba a salir el corazón porque digo ‘wow, qué rápido se manifiesta esto que yo había soñado’”, afirmó sobre el agradable encuentro, que se dio en la canción Por ti. A su vez, entre risas comentó que el día del concierto “Tita va a estar haciendo sus titerías”.

Su labor en la actuación está en pausa, pero se mantiene siempre atenta a cualquier oportunidad que se presente y le provoque interés. “Para hacer teatro igual que para hacer una novela, una teleserie, uno tiene que sacar un tiempo especial para eso porque hay que ensayar y todas esas cosas, y toma tiempo, que también es otra de mis pasiones, porque todo lo que tiene que ver con arte, tiene que ver conmigo”.

Los boletos están a la venta a través de www.ticketera.com.