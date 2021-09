El exponente cubano Yotuel Romero contradijo y criticó a J Balvin en sus declaraciones sobre los premios Latin Grammy, a su vez que exhortó a que los artistas urbanos asistan a la próxima edición que se llevará a cabo el 18 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Las declaraciones de Yotuel, quien fue integrante del grupo Orishas, surgen en respuesta al cantante colombiano que expresó ayer que los artistas de reguetón no están siendo valorados por la Academia Latina de Grabación tras darse a conocer las nominaciones.

“Los Grammys no nos valoran , pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating pero no nos dan el respeto (Pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido ) JOSE”, escribió Balvin, quien está nominado está nominado en la categoría Canción del Año por el tema “Agua”, junto al puertorriqueño Tainy.

La voz de “Mi Gente” instó a su vez a que ningún artista del género urbano acuda a la celebración de estos premios.

Yotuel no pudo quedarse callado y expuso su sentir en un video en sus redes sociales en el que le respondió directamente a J Balvin.

Yotuel está nominado en las categorías de “Mejor canción urbana” y “Mejor canción” por el tema “Patria y vida”. Yotuel comparte la mención con sus colegas Descemer Bueno, El Funky, Gente De Zona, Yadam González, Beatriz Luengo y Maykel Osorbo.

“Este mensaje es para Balvin. Hermano según tú los Grammy no estaban reconociendo la autenticidad de la música urbana. Tienes solo dos nominaciones y no estás muy contento en cómo se hizo las nominaciones. El movimiento urbano no empezó contigo. Empezó hace años con Orishas cuando nos nominaron en el 1999 en la categoría de “Best Alternative” porque no existía la categoría de rap y hip hop que la abrimos nosotros. Artistas como Tego Calderón, Vico C… artistas que han cantado lo que ocurre en la calle en el día a día merecen el respeto. No me gustó eso que dices que los artista urbanos y poderosos no vayan a los Grammy. ¿Qué es ser un artista urbano poderoso? ¿Tener views? ¿Tener visitas?”, cuestionó el cubano que a su vez exhortó a que otros colegas asistan a la ceremonia.

“Gracias al movimiento del género en Puerto Rico y de artistas como Vico C, Tego Calde, Yankee, Calle 13... conseguimos que se abriese la categoría urbana. Así que más RESPECT. Y gracias a los votantes que creyeron en Patria y Vida por apreciar que el género urbano nació para darle voz a la calle y NO a los números. Yo nací Orishas en el underground”, escribió el artista cubano en al publicación junto al video.

Yotuel quien fue parte de las manifestaciones cubanas en julio contra el gobierno de Cuba y ha sido una voz activa contra el régimen castrista añadió que “un artista urbano poderoso es el que logra con una canción sacar a un pueblo a la calle y te responda... El día que tú logres que Colombia, o le hables al pueblo colombiano y te pongas en el pellejo del pueblo con una canción y no estés pensando en los números o en Spotify entonces estamos hablando de movimiento urbano”.

No es la primera vez que esta discusión sale a relucir, pues hace dos años artistas como Daddy Yankee, Bad Bunny, Maluma y el mismo J Balvin arremetieron con críticas contra la Academia por sus decisiones. En ese entonces difundieron en sus redes sociales el lema ‘Sin Reggaetón no hay Grammy’, que se viralizó y hasta llegó a ser mencionado por algunos artistas en medio de la premiación. Su inconformismo giró en torno a la falta de reconocimiento contra el género, el cual, según ellos, representa a toda Latinoamérica.

En ese entonces, Yotuel no hizo declaraciones públicas dirigidas a algunos de los artistas.

Las expresiones de Yotuel fueron avaladas a su vez por la cantante Olga Tañón quien escribió: “Así o más clarito”.

Mientras, Beatriz Luengo fue directa a Balvin.

“A Balvin se le olvidó mirar para atrás porque se estaba mirando el ombligo”.