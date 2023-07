Parecía un mar de rosa. El Anfiteatro Tito Puente fue invadido por miles de personas vestidas en tonalidades de ese color. El batallón esperaba parado sobre las gradas mientras coreaba el nombre de su comandante frente a la imponente tarima de negro: Miko.

Una figura esbelta de cabello largo y rubio apareció de repente sobre la tarima, armada con un micrófono con patrón de arcoíris. A sus espaldas, un escuadrón de bailarines inició una intensa coreografía y la cantante dio voz a sus primeros versos. La masa la recibió con algarabía y en la boca de la figura se dibujó una sonrisa complacida.

El primer concierto de Young Miko había comenzado.

La noche del sábado, la joven artista puertorriqueña llevó a cabo su presentación en el mencionado recinto, con casa llena, donde reinaron las vestimentas y maquillajes creativos, al igual que una variedad de experiencias para sus fanáticos.

Jasper Estrada es parte de ese grupo de fans. Vistiendo un exótico y llamativo vestido de su propia creación, llegó hasta allí junto a un grupo de amistades para disfrutar de la música de Miko, aunque aseguró que su asistencia fue algo “de último momento”. Su cabello colorido contrastaba con las estrellas maquilladas sobre su rostro y una sonrisa amplia le brindaba el toque final a su “look”.

“Yo siento que es bien revolucionaria. Tú no ves muchas mujeres representando, y menos mujeres lesbianas o parte de la comunidad [LGBT+]. Me encanta su flow”, opinó, con un poco de timidez. “Yo no dormí casi nada haciendo esto. Yo lo hice. Es de una sábana de ‘Hello Kitty’”, explicó sobre su vestido, entre risas.

Pero más allá de la ropa y el brillo, para personas como Jasper, ver y apoyar a Young Miko es una forma de resistencia. Una apuesta al futuro.

“Yo soy una persona no binarie, y tener tanta representación en la comunidad para mí es bien importante. En este país se necesita mucho la representación. Y lamentablemente hay tanta discriminación. Hace unos días mataron a una mujer trans en Carolina. Yo soy de Carolina. Y como una persona trans, me choca porque puedo ser yo. Pueden ser mis amigos. Es algo bien emocional y espero que cause más cambios en el país y estén abiertos a darse cuenta de que somos personas”, dijo.

Allí, frente a una caseta simulando un salón de tatuajes, decenas de personas hacían fila para poder hacerse tatuajes temporeros alusivos a las letras e iconografía de la trapera. También hubo estaciones de maquillaje, donde se le trazaban diseños de “liner” especiales a quien los deseara. De igual forma, hubo un área donde fanáticos podían escribir pancartas o pegar corazones con mensajes especiales.

Miko empezó su presentación cerca de las 10:00 p.m. y ofreció un espectáculo de casi dos horas interpretando temas como “Putero”, “Puerto Rican Mami”, “Standard” y “Kilimanjaro”.

“Esta tarima la han pisado artistas que admiro mucho. Son artistas que me crie escuchando. Siendo de Añasco, muchas cosas se me limitaban y nunca tuve la oportunidad de venir a un concierto aquí. Cuando vine y lo pisé, y vi lo cerca que los iba a tener, sabía que tenía que ser aquí”, dijo la joven ante la emocionada multitud al dar inicio a su concierto.

La presentación continuó con temas como “Trending”, “Vendetta” y “Big Booty”, y el primer artista invitado de la noche fue PJ Sin Suela, quien subió a tarima a interpretar el tema “Déjanos pasar”. Luego, sonaron canciones como “Besties”, “Salvaje”, “Brinca”, “Pull Up” y “Bi”.

El rapero Omar Courtz también llegó hasta el “Anfi” para interpretar el tema “Amandita” junto a Miko. Yandel también hizo acto de presencia para cantar “Cuando te toca”, al igual que el duo Jowell y Randy con “ID”. Todos los artistas, respectivamente, expresaron su agradecimiento y buenos deseos a Young Miko y auguraron el crecimiento exitoso de su carrera.

Miko cerró su presentación con algunos de sus temas más populares como “Mona Lisa”, “Riri” y “Classy 101″.

El espectáculo contó con un grupo de talentosos bailarines al igual que un show de luces y fuegos artificiales. Mientras Miko se trasladaba por la espaciosa tarima, sus fanáticos le obsequiaban cosas y le pedían fotografías. En una instancia, un joven que llegó con una pancarta pidiendo que lo subieran a la tarima, vio su sueño cumplido cuando la joven cantante lo invitó arriba y compartió el espacio con él durante toda una canción.

El público presente se mostró satisfecho y se podía escuchar cantando, uno tras otro, los diversos temas y canciones sin perder energías o interés.

Durante un instante, Miko se detuvo a mirar a su público, y ante el batallón de rosa que la observaba, atónito, desde las gradas, recitó una profecía, que bien podía aplicarse al momento y al futuro de su carrera.

“Esto es solo el principio y espero quedarme mucho tiempo más. Y espero que me acompañen hasta el final”.