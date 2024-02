11 cortos de películas que estrenaron durante el Super Bowl

A medida que millones de televidentes disfrutaban del juego final de la NFL, entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers, la cadena de televisión CBS, así como un sinnúmero de empresas, aprovecharon para emitir un sinnúmero de anuncios que en su mayoría no se habían mostrado anteriormente.

Dentro de los anuncios que el público pudo disfrutar durante el Super Bowl destacaron un sinnúmero de películas que se estrenarán durante este año, incluso en el Día de Accción de Gracias, y que se pelearán por ser la más taquillera de este año. A continuación verás los cortos más interesantes mostrados:

Deadpool & Wolverine

Estreno: 26 de julio de 2024

Protagonizada por Ryan Reynolds, esta película también marca el regreso a la pantalla grande de Hugh Jackman como Wolverine, luego de haberse despedido del personaje en 2017. Aunque se suponía que la película simplemente se llamaría Deapool 3, este tráiler revela un título oficial que habla de la prominencia de ambos coprotagonistas.

PUBLICIDAD

Kingdom of the Planet of the Apes

Estreno: 10 de mayo de 2024

Muchos años después del reinado de Caesar (Kevin Durand), un joven simio emprende un viaje que lo llevará a cuestionar todo lo que le han enseñado sobre el pasado y a tomar decisiones que definirán el futuro tanto de los simios como de los humanos.

Wicked

Estreno: 27 de noviembre de 2024

Después de dos décadas como uno de los musicales más queridos y perdurables en el escenario, Wicked hace su tan esperado viaje a la pantalla grande como un evento cinematográfico espectacular que definirá a una generación en esta temporada navideña. La película está protagonizada por Cynthia Erivo (”Harriet”) y Ariana Grande.

Twisters

Estreno: 19 de julio de 2024

Esta es una actualización de la película “Twister” de 1996, centrada en un par de cazadores de tormentas que arriesgan sus vidas en un intento de probar un sistema experimental de alerta meteorológica. La película está protagonizada, en esta ocasión, por Glen Powell (”Top Gun: Maverick”), Anthony Ramos (”In The Heights”) y Katy O’Brian (”The Mandalorian”).

IF

Estreno: 17 de mayo de 2024

Dirigida y escrita por John Krasinski, y protagonizada por Ryan Reynolds, esta es la historia de una joven (Cailey Fleming) que pasa por una experiencia difícil y que comienza a ver a los amigos imaginarios de aquellas personas que han ido creciendo con el paso del tiempo y que se quedaron varados en un limbo.

A Quiet Place: Day One

Estreno: 28 de junio de 2024

Dirigida por Michael Sarnoski (”Pig”) y protagonizada por Lupita Nyong’o, Joseph Quinn, Alex Wolff y Djimon Hounsou, esta película se lleva a cabo en la Ciudad de Nueva York en el día en que el planeta Tierra es invadido por extraterrestres.

PUBLICIDAD

Despicable Me 4

Estreno: 3 de julio de 2024

Gru (Steve Carell), Lucy (Kristen Wiig), Margo (Miranda Cosgrove), Edith (Dana Gaier) y Agnes (Madison Skyy Polan) dan la bienvenida a un nuevo miembro a la familia, Gru Jr., que tiene la intención de atormentar a su padre. A la misma vez, Gru se enfrenta a un nuevo enemigo: Maxime Le Mal (Will Ferrell) y su novia Valentina (Sofia Vergara), por lo que toda la familia se ve obligada a huir.

The Fall Guy

Estreno: 3 de mayo de 2024

Esta película narra la historia de Colt Seavers (Ryan Gosling), un actor que hace de doble en películas, quien dejó el negocio un año antes para centrarse en su salud física y mental. Sin embargo, es reclutado nuevamente para una película de acción, dirigida por su ex pareja (Emily Blunt), luego que la estrella del filme desaparece.

Kung Fu Panda 4

Estreno: 8 de marzo de 2024

Después de que Po (Jack Black) es elegido para convertirse en el Líder Espiritual del Valle de la Paz, necesita encontrar y entrenar a un nuevo Guerrero Dragón, mientras una malvada hechicera (Viola Davis) planea traer de vuelta a todos los villanos a quienes Po ha vencido y están en el reino de los espíritus.

Monkey Man

Estreno: 5 de abril de 2024

Esta película de acción muestra la historia de un hombre (Dev Patel) que desata una campaña de venganza contra los líderes corruptos que asesinaron a su madre y continúan victimizando sistemáticamente a los pobres y los impotentes.

Inside Out 2

Estreno: 14 de junio de 2024

Protagonizada por Amy Poehler, Phyllis Smith, Lewis Black, Tony Hale, Liza Lapira y Maya Hawke, esta secuela muestra a la joven Riley, quien es ahora una adolescente, por lo que las emociones que tiene dentro tienen que lidiar ahora con los nuevos dolores y situaciones que tiene que enfrentar la joven.