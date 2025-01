15 estrenos en Netflix y otros servicios de “streaming” en enero

Quizás sea por ser el primer mes del año, pero enero luce como un mes relativamente lento en cuanto a estrenos de series, películas y documentales en las distintas plataformas de contenido “streaming” más populares. Esto significa que muchas producciones de bajo perfil y que no cuentan con grandes estrellas, tendrán la oportunidad ser vistas por aquellos televidentes que le den su oportunidad.

Aquí te dejo algunas de esas propuestas que van desde dramas, comedias y hasta de terror.

Missing You

Fecha de estreno: 1 de enero de 2025

Formato: Serie

Hace once años, el prometido de la detective Kat Donovan (Rosalind Eleazar), Josh (Ashley Walters), desapareció y ella nunca más supo de él. Ahora, al navegar por los perfiles de una aplicación de citas, de repente ve su rostro y su mundo explota de nuevo. La reaparición de Josh la obligará a sumergirse nuevamente en el misterio que rodea el asesinato de su padre y a descubrir secretos de su pasado que llevaban mucho tiempo enterrados.

Don’t Die: The Man Who Wants to Live Forever

Fecha de estreno: 1 de enero de 2025

Plataforma: Netflix

Formato: Documental

¿Hasta dónde llegarías para vivir eternamente o, incluso, para ralentizar el proceso de envejecimiento? Este sorprendente documental de Chris Smith (“Fyre” y “100 Foot Wave”) se cuenta a través de un acceso íntimo a Bryan Johnson, un hombre que ha dedicado su vida a desafiar el envejecimiento. “Don’t Die: The Man Who Wants to Live Forever” se adentra en las controvertidas prácticas de bienestar que utiliza un hombre para mantener la juventud y la vitalidad, y el efecto que este proceso tiene en él mismo y en quienes lo rodean.

Mica è Colpa Mia

Fecha de estreno: 1 de enero de 2025

Plataforma: Netflix

Formato: Película

Sumergidos por las deudas, dos hermanos napolitanos planean estafar a una rica heredera y salvar su hogar, pero un amor inesperado pronto complica su plan. Dirigida por Umberto Carteni (“Diverso da chi?”), esta es una comedia romántica protagonizada por Antonio Folletto y Laura Adriani.

Lockerbie: A Search For Truth

Fecha de estreno: 2 de enero de 2025

Formato: Serie

El vuelo 103 de Pan Am explota sobre Lockerbie, en Escocia, 38 minutos después de su despegue, el 21 de diciembre de 1988, matando a 259 personas a bordo y 11 en tierra. El Dr. Jim Swire (Colin Firth) pierde a su hija Flora y, junto a su esposa Jane (Catherine McCormack), busca justicia para aquellos que tuvieron parte de la culpa en esta tragedia.

The Front Room

Fecha de estreno: 3 de enero de 2025

Formato: Película

En esta película de horror, Belinda (Brandy Norwood), una recién embarazada, tiene que batallar con su suegra (Kathryn Hunter) para evitar que se quede con su hijo y con su vida.

Jerry Springer: Fights, Camera, Action

Fecha de estreno: 7 de enero de 2025

Plataforma: Netflix

Formato: Docuserie

Repleta de extraordinarios testimonios de primera mano y revelaciones de personas cercanas al The Jerry Springer Show, esta docuserie de dos episodios explora cómo este programa de entrevistas diurno se convirtió en uno de los éxitos televisivos más grandes y escandalosos de los años noventa. Sin embargo, detrás de la fachada entretenida se escondían algunas verdades muy oscuras.

On Call

Fecha de estreno: 9 de enero de 2025

Formato: Serie

Esta serie sigue la historia de la veterana oficial de la policía Traci Harmon (Troian Bellisario), una mujer enérgica, pero protectora que lucha por encontrar su lugar en el departamento, mientras entrena a la próxima generación de oficiales. Mientras, Alex Díaz (Brandon Larracuente) es un policía novato ambicioso que lucha por mantener su optimismo, mientras se da cuenta de los desafíos que enfrentará en el clima actual.

The Pitt

Fecha de estreno: 9 de enero de 2025

Plataforma: Max

Formato: Serie

Esta serie es un análisis realista de los desafíos que enfrentan los trabajadores de la salud en Estados Unidos hoy día, visto a través de la perspectiva de los héroes de primera línea que trabajan en un hospital moderno en Pittsburgh, Pensilvania. Cada episodio sigue una hora del turno de 15 horas del Dr. Robby (Noah Wyle) como asistente en jefe de la sala de emergencias del hospital.

Machos alfa

Fecha de estreno: 10 de enero de 2025

Plataforma: Netflix

Formato: Serie

En su tercera temporada, esta exitosa serie española muestra cómo los “machos alfa” descubren nuevos conceptos antifeministas, como la “manosfera” y los “incels”. Además, Santi (Gorka Otxoa) aprende que algunas mujeres tienden a evitar el compromiso, mientras que Raúl (Raúl Tejón) lidia con la anarquía romántica de Luz (Kira Miró). Por otro lado, a medida que la serie de televisión que graba Pedro (Fernando Gil) continúa su desarrollo, descubre que le esperan algunas sorpresas, mientras que Luis (Fele Martínez) debe lidiar con el divorcio de sus padres, entre un puñado de otras crisis.

Unstoppable

Fecha de estreno: 16 de enero de 2025

Plataforma: Prime Video

Formato: Película

Esta es la inspiradora historia real de Anthony Robles (Jharrel Jerome), quien nació con solo una pierna, pero cuyo espíritu indomable y determinación inquebrantable lo empoderaron para desafiar las probabilidades y perseguir sus sueños. Con el amor y el apoyo inquebrantables de su madre Judy (Jennifer López) y el aliento de sus entrenadores, Anthony lucha contra la adversidad para ganarse un lugar en el equipo de lucha libre de Arizona State.

A Different Man

Fecha de estreno: 17 de enero de 2025

Plataforma: Max

Formato: Película

Edward (Sebastian Stan), un aspirante a actor, se somete a un procedimiento médico radical para transformar drásticamente su apariencia. Pero su nuevo rostro soñado rápidamente se convierte en una pesadilla, ya que pierde el papel que nació para interpretar y se obsesiona con recuperar lo perdido.

Back in Action

Fecha de estreno: 17 de enero de 2025

Plataforma: Netflix

Formato: Película

Años después de abandonar la vida como espías de la CIA para formar una familia, Emily (Cameron Díaz) y Matt (Jamie Foxx) se ven arrastrados nuevamente al mundo del espionaje cuando su tape es descubierto.

Prime Target

Fecha de estreno: 22 de enero de 2025

Formato: Serie

Esta serie presenta a un joven y brillante estudiante de posgrado en matemáticas (Leo Woodall), que está a punto de lograr un gran avance. Si logra encontrar un patrón en los números primos, tendrá la clave para acceder a todas las computadoras del mundo. Pronto, comienza a darse cuenta de que un enemigo invisible está tratando de destruir su idea antes de que nazca, lo que lo coloca en la órbita de una agente de la NSA (Quintessa Swindell), a quien se le ha encomendado la tarea de observar e informar sobre el comportamiento de los matemáticos. Juntos, comienzan a desentrañar la inquietante conspiración en la que el personaje principal está involucrado.

Paradise

Fecha de estreno: 28 de enero de 2025

Formato: Serie

Un equipo de servicios de seguridad tiene la misión de proteger a un expresidente. “Paradise” se desarrolla en una comunidad tranquila habitada por algunas de las personas más prominentes del mundo. Pero esta tranquilidad explota cuando ocurre un asesinato impactante y se desarrolla una investigación de alto riesgo. Está protagonizada por Sterling K. Brown, James Marsden y Julianne Nicholson.

You’re Cordially Invited

Fecha de estreno: 30 de enero de 2025

Plataforma: Prime Video

Formato: Serie