Han pasado 20 años desde que el actor, cantante y modelo mexicano, Aarón Díaz, hizo su debut en la televisión con la telenovela “Clase 406″ donde, además, interpretó el tema “Jamás”. Ahora, el también empresario, se prepara para el lanzamiento de la serie “Toda la sangre”, que estrenará el próximo jueves, 15 de septiembre a través del servicio de “streaming”, Pantaya.

Por la cantidad de producciones en las que ha participado, muchos pudieran pensar que de esa primera experiencia en la pantalla al intérprete de 40 años solo le quedan los recuerdos, pero no es así. Según reveló en entrevista virtual con este medio, lleva el personaje de Kike impregnado.

“(Kike) me dio la confianza y el ánimo de decir ‘ah, bueno, si la gente me quiere y me apoya es por algo y tengo que seguir luchando para ser lo mejor que pueda ser en esto porque se lo debo al público’ y eso fue mi inicio. Llevo conmigo su forma de ver las cosas y eso me ha ayudado a mantenerme durante 20 años y los que vendrán”, sostuvo el egresado del Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.

Tras casi 12 años sin filmar en su natal, Díaz regresó a México desde Italia para darle vida al periodista Casasola, quien se unirá a la teniente Edith Mondragón, interpretado por Ana Brenda Contreras, con el objetivo de resolver una serie de asesinatos que han conmocionado al país.

El actor, quien está casado con la cantante y actriz argentina-italiana, Lola Ponce, adelantó que la producción del “showrunner” y productor ejecutivo, Zasha Robles, también lleva a los personajes a recorrer la Ciudad de México tras el asesino ritual cuya peculiaridad es recrear antiguos sacrificios aztecas.

“Volver a regresar al Centro Histórico de la Ciudad de México, con compañeros que he trabajado antes, hacen este proyecto (uno) atractivo y muy divertido de filmar. Estamos a días de que la gente pueda verlo a través de Pantaya este 15 de septiembre, que es justamente el Día de la Independencia de México y también es el día que inicia la historia en ‘Toda la Sangre’”, detalló el padre de dos niñas.

Cada actuación trae sus propios retos, aseguró Díaz. Casasola no fue la excepción. Sin embargo, lo más complejo del proyecto, basado en la novela del autor mexicano Bernardo Esquinca, radicó en los horarios de grabación.

“La mitad de la serie sucede en el día y la mitad en la noche. ¿Qué significa esto? Que cuando estás produciendo, cuando estás filmándola, pasas semanas viviendo de noche y después regresas a semanas viviendo de día. Entonces hay ciertos retos, todas las producciones los tienen”, compartió quien también formó parte del reparto de las telenovelas “Corazones al límite” y “Barrera de amor”.

El más guapo de la revista People en Español en el 2009, por otra parte, contrastó que el nivel de producción de la serie es superior, filmada en localizaciones –todas originales- muy importantes para entender la historia y que les dio acceso a lugares de México nunca antes vistos.

Junto a Díaz y Contreras, el elenco de “Toda la sangre” incluye a Yoshira Escárrega, Antonio Trejo Sánchez, Clementina Guadarrama, Cinthia Vázquez, Odiseo Bichir y Julio Casado. Como grupo, dijo el mexicano, cuentan con anécdotas “maravillosas”.

“Como esto es una serie de suspenso por la historia que está siguiendo Casasola, pues nos metimos en algunos lugares también en las madrugadas”, abundó quien ha modelado para Perry Ellis Fragance y OVS Underwear mientras los gestos de su cara gritaban “terror”. “Recordar que la Ciudad de México está construida arriba del México prehispánico y que allá abajo existe otro México... Está bueno, está interesante”, continuó.

Por lo pronto, Díaz no pudo precisar si “Toda la sangre” tendrá una segunda temporada, aunque sí hay material de sobra. Esquinca acaba de publicar el quinto libro de la saga.

Cerca de “Clase 406″

El exponente de “Santa diabla”, a dúo con Carlos Ponce, se mantiene envuelto en otros proyectos actorales simultáneamente. Entre ellos, una película producida por Pedro Damián, quien desempeñó el mismo rol en “Clase 406″.

“Nos la pasamos entre escena y escena platicando de esa época, es maravilloso como es la vida. Después de trabajar hace 20 años ese proyecto con él, básicamente él es mi padrino dentro de esta industria. Él fue el productor que me dijo ‘ven para acá, diviértete, juega’. Y sus consejos fueron importantísimos para mi desarrollo como actor”, expresó del proyecto cuya grabación tardó dos años en completarse.

Díaz aprovechó la ocasión para agradecer no solamente a Pedro Damián por haber tenido la visión de incluirlo en la producción, sino con toda la audiencia porque fueron ellos quienes impulsaron su carrera.

“Para esa época no existía ‘social media’ ni nada, pero llegaban a Televisa miles de ‘emails’ y cosas de que ‘a ver dónde está Kike’. De hecho, había un momento en el que ya mi personaje no estaba y gracias a la gente me regresaron. Kike fue antagonista por eso, porque la gente dijo ‘lo extrañamos, lo queremos ver, regrésenlo ya’”, incluyó entre risas.

Tiene una familia “gitana”

El empresario es fiel creyente de que en una relación, para que funcione, ambos deben tener las mismas oportunidades de desarrollarse en sus respectivas pasiones. Por eso no dudó en formar una vida en Italia para que su compañera de vida siga cultivando su carrera artística.

“Y así es como nosotros hemos trabajado siempre y funciona muy bien para nuestra familia y por eso a veces no estoy (presente frente a las cámaras)”, apuntó. “Nosotros somos una familia de gitanos, porque hoy estamos aquí, mañana estamos allá. Realmente mi hogar es donde está mi familia. Este año ha sido hoteles en diferentes ciudades de Italia. Ahora estoy promocionando en Los Ángeles. Ayer estaba en México, mañana estoy en Miami. Es así nuestra vida por momentos y por esa razón también me pierdo muchas veces”, explicó.

Aun así, el actor siempre está trabajando en algo, ya sea frente o detrás de cámaras, pues se define como un “creador”. Luego de culminar con la gira de promoción de “Tada la sangre” el intérprete planea reencontrarse con los suyos, un período que considera importante después de un gran proyecto.