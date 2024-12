Actriz dominicana Rosmery Herrand despunta en la comedia “El heredero”

Al igual que ha ocurrido con otros talentos que despuntan hoy día en el cine y la televisión, la joven dominicana Rosmery Herrand llamó la atención al grabar y publicar vídeos de comedia en las redes sociales, de reconocidos productores y directores de la República Dominicana quienes le dieron la oportunidad de brillar.

De paso por Puerto Rico para promocionar la película “El heredero”, donde hace uno de los papeles principales, esta alegre comunicadora no solo está agradecida por las oportunidades que ha recibido en su vida profesional, sino que aspira a continuar creciendo y a tener papeles de mayor relevancia.

El heredero

La película “El heredero”, que estrena en la isla el 2 de enero de 2025 y está dirigida por el también actor Frank Perozo (“Colao” y “Qué León”), está protagonizada por una de las parejas de comediantes más populares y exitosas de la República Dominicana y el Caribe, compuesta por Raymond Pozo y Miguel Céspedes.

Esta es una comedia familiar que cuenta la historia de los hermanos Juanete, que son interpretados por Pozo, Céspedes y Carolina Aquino, quienes tienen un negocio familiar en aprietos económicos y donde han hecho acuerdos turbios con Oto (Perozo). En medio de esto, se enteran de que uno de sus hermanos falleció, dejando una herencia, un hijo y grandes enredos.

Rosmery Herrand ha actuado en varias películas en los pasados tres años. (Suministrada)

“Es una película muy divertida, que no solamente las personas van a reír, sino también habrá sus momentos de acción y de también momentos en los que se verán identificados con mi personaje de Joana, y con el su padre Juanito (Pozo). Inicialmente, la relación que ellos dos tienen que es una un poco distante, pero luego en el transcurso de la película van mejorando las cosas”, destacó la comediante, que ha trabajado en varias ocasiones con Pozo y Céspedes.

De hecho, Herrand también ha tenido la oportunidad de ser dirigida en varias ocasiones por Perozo, algo que permite que su actuación fluya cada vez mejor en la pantalla grande. “La experiencia de trabajar con todos ellos nuevamente fue muy divertida. Con Frank (Perozo) uno se siempre se siente como en familia, como también es actor, al momento de acercarse a nosotros y decirnos lo que entiende que podríamos agregar, es muy amigable“, destacó la actriz nacida en Santo Domingo. “Esos días de rodaje fueron de mucho trabajo, pero al mismo tiempo de mucho aprendizaje, porque estuve al lado de estos grandes colegas y humoristas que participaron en la película”.

Carrera fulgurante

La carrera de esta actriz de 27 años comenzó de manera indirecta al crear contenido para sus cuentas de redes sociales en Instagram y TikTok, donde todavía sube con frecuencia vídeos cómicos donde interpreta distintos personajes que son inspirados en la cultura dominicana. “Siempre tuve en mi cabeza poder llegar a convertirme en actriz de cine. Cuando comencé en las redes sociales y al ver que mis seguidores estaban creciendo, pensaba que quizás algún productor o director me iba a ver en algún momento”, mencionó Herrand. “Por eso, siempre trato de mostrar ese lado actoral en mis contenidos y con la creación de mis personajes. De hecho, así me han llegado algunas de las oportunidades que he tenido”.

Entre las producciones en las que Herrand ha participado se encuentran las películas “La vida de los Reyes” (2021), de Caribbean Films; “Bienvenidos al paraíso” (2023), de Bou Group y la serie “Líos de familia” (2022) de Pantaya.

Parte del elenco de la película "El heredero", de izquierda a derecha, arriba, Soraya María, Rosmery Herrand y Marco Pérez; y abajo, Raymond Pozo y Sawandi Wilson. (Suministrada)

Además de actuar y de ser locutora en el programa radial “WT40″ de la emisora 103.3 FM, Herrand también es una de las figuras principales en las promociones de la compañía de telecomunicaciones Altice en la República Dominicana, por lo que su imagen se puede ver prácticamente por todas partes en las ciudades principales. “Ya voy para cuatro años siendo talento de Altice. Es bonito como que pertenecer a esas marcas que se sienten comprometidas con el talento local en República Dominicana y que también apoyan las producciones de cine”, añadió la comunicadora. “Verme en los anuncios que están en las calles me llena de mucha emoción, porque todo talento que está empezando siempre sueña con eso. Es algo que estoy viviendo ahora y me siento muy orgullosa y agradecida con esa y otras marcas que me han apoyado”.

Mientras estuvo por primera vez en Puerto Rico, la dominicana hizo promoción de la película que estrenó el pasado 5 de diciembre en la República Dominicana, por lo que hizo apariciones en la televisión y dio varias entrevistas a medios de comunicación. “Ahora mismo sigo trabajando en producciones locales en mi país, en proyectos personales y en la radio. Eso sí, en este viaje a Puerto Rico no tuve la oportunidad de visitar muchos lugares, pero me ha encantado, por lo que tengo planes de regresar en algún momento y conocer mejor la isla. Hasta se me ha pegado el acento”, concluyó la enérgica actriz, mientras reía.

