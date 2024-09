Aunque “Agatha All Along” es un spin-off de “WandaVision” y comienza con una conexión directa al último filme de “Doctor Strange”, gran parte de su atractivo es que el gancho principal no es el impacto que tendrá su narrativa en el universo de Marvel Studios, aquí el show literalmente es Kathryn Hahn, que en solo el primer episodio de esta serie que estrenó esta semana en Disney Plus demuestra que su talento no tiene límites.