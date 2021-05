Angelina Jolie sabe bien lo que está buscando, y también tiene claro lo que no quiere, en una futura pareja.

Durante una charla con el programa E! News Daily Pop, la actriz de 45 años bromeó diciendo que tiene una larga lista de pretendientes.

“He estado sola durante mucho tiempo”, agregó Jolie con una sonrisa. La ganadora del Oscar, que ha hecho de sus hijos su prioridad desde que se separó de Brad Pitt en 2016, también se refirió a sentirse “muy afortunada” por sus “seis hijos muy capaces”: los gemelos Knox y Vivienne de 12 años, además de sus hijas Shiloh, de 14, y Zahara, de 16; Pax, de 17, y Maddox, de 19.

“Por supuesto, te despiertas y sientes como: ‘Tengo que asegurarme de que estén bien. Tengo que asegurarme de que estén bien mentalmente’”, dijo.

Por otro lado, en una entrevista reciente con la revista Entertainment Weekly, Jolie también mencionó por qué no ha regresado como directora desde “First They Killed My Father” de 2017 para Netflix. “Me encanta dirigir, pero tuve un cambio en mi situación familiar que no me permitió dirigir durante algunos años”, dijo. “Necesitaba hacer trabajos más cortos y estar en casa más tiempo, así que volví a hacer algunos trabajos de actuación”.

Para Jolie, la parte más difícil en “Those Who Wish Me Dead” no fue la escena en la que aguanta la respiración bajo el agua mientras un incendio forestal se desata en lo alto, o cuando tiene que superar a dos asesinos que se acercan mientras los fuegos artificiales explotan a su alrededor. Ni la secuencia en la que corre a través de un un bosque, tratando de escapar de las llamas. No, su mayor problema era ser demasiado amable.

La actriz de 45 años protagoniza este thriller de supervivencia dirigido por Taylor Sheridan donde interpreta a Hannah, una bombero brusca y sensata que tiene la tarea de proteger a un niño de 12 años, interpretado por Finn Little. Mientras Hannah guía a regañadientes al niño a través del desierto de Montana, a Jolie, como madre de seis hijos, le resultó difícil reprimir sus propios instintos maternales.

“Mi personaje no es maternal por naturaleza”, le dijo Jolie a EW riendo. “A veces Taylor me corrigió porque mi comportamiento hacia un niño era diferente del comportamiento (de Hannah) hacia un niño. Me tomó un poco tratar mal (a Little), ¡pero lo logré!”, agregó.

La película marca el tan esperado regreso de Jolie al cine de acción. Después de llenar su carrera con películas de acrobacias como “Lara Croft: Tomb Raider”, “Mr. & Mrs. Smith”, “Wanted” y “Salt” , Jolie se puso detrás de la cámara con títulos importantes y reconocidos como los dramas “Unbroken”, “First They Killed My Father” y “By the Sea”, donde también dirigió a su entonces marido, Brad Pitt.

Y en 2021 se verá otro regreso llamativo a la pantalla y al trabajo de acrobacias. La película de Sheridan se estrenó el viernes en HBO Max, y le seguirá la épica de Marvel, “Eternals”, que se estrenará en noviembre.