Aunque siempre me ha resultado aburrido y problemático el argumento de que Marvel Studios tiene una fórmula que recicla para construir su universo cinematográfico, “Antman and the Wasp: Quantunmania” es el tipo de película que alimenta ese argumento. La tercera película de Antman, que estrena este jueves en los cines de la Isla, elimina el tono cómico distintivo de los primeros dos filmes y trata de entregarle al público la escala de una película de los Avengers. Lo que gana en acción, aventura y entretenimiento no quita que la producción tenga un aire genérico y en muchas ocasiones predecible. De hecho, en varias secuencias claves el director Peyton Reed parece tomar más inspiración de la primera trilogía de Star Wars que de sus primeras dos películas.

Cuan problemático resulta esto depende de cómo el espectador que pague por su taquilla se relaciona con estas películas y el MCU (Marvel Cinematic Universe). Aquellos que tenían altas expectativas para el comienzo de la quinta fase de estas películas, podrían quedar decepcionados. Este es el tipo de película que define lo que es una experiencia cinematográfica promedio. No es un desastre, pero muy poco de lo que sucede en pantalla podría clasificarse como memorable. Esto incluye a Jonathan Majors y su interpretación de Kang, el antagonista principal de este filme y la figura que va a justificar las próximas dos películas de Marvel que tendrán la palabra Avengers en el título. Al igual que en la serie de Loki, donde primero se vio este personaje, todo lo que hace Majors con el rol resulta acertado e interesante. Esto no significa que la trama deje claro por qué Kang es considerado uno de los grandes villanos de los Comics de Marvel.

Para que Antman (Paul Rudd) pueda conocer a Kang (Majors) y enterarse de su obsesión con conquistar y destruir diferentes dimensiones del Multiverso, la hija del protagonista tiene que inventar un artefacto que los lanza a ellos, a Hope (Evangeline Lily), Hank Pyn (Michael Douglas) y Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) al universo quántico. Antes de quedar atrapados en las manipulaciones del antagonista, los héroes descubren detalles claves de lo que estuvo haciendo Janet mientras estuvo atrapada allí por más de tres décadas.

Por cierto, una vez los personajes llegan a la dimensión subatómica y accidentalmente son separados, la trama que gira alrededor de Janet tratando de esconder su pasado y asegurar las vidas de sus familiares resulta más entretenida que ver a Scott sometido a la voluntad de Kang. Aunque resulte agradable el que Michelle Pfeiffer tenga mucho más que hacer en esta película que en la secuela anterior, este es tipo de papel que podría hacer con los ojos cerrados. De la misma forma, resulta criminal que a nadie se le haya ocurrido junta a esta actriz con Bill Murray hasta que Marvel decidió hacerlo por una breve pero memorable escena en esta película.

A pesar de tener tela para corta, Antman and The Wasp Quantunmania tampoco logra la distinción de ser el filme más interesante de Marvel a nivel visual. Como el resto del filme, todo lo que resulta interesante parece ser una variación de algo que ya hemos visto.