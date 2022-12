No hay director de cine moderno que tenga una filmografía perfecta. Aun así, resulta peculiar que haya habido alguna duda de que James Cameron pudiera crear una secuela espectacular para “Avatar”. Con “Avatar: The Way of Water” el director de “Aliens” y “Terminator 2″ ha creado otra secuela que exponencialmente supera todo lo que logró que el filme original sea un fenómeno.

El largometraje de 20th Century Studios, que estrena en los cines de Puerto Rico este jueves, es una experiencia cinematográfica completa y memorable. Son pocos los directores modernos que saben explotar el núcleo emocional de sus películas junto con visuales diseñados para deslumbrar y sacudir los nervios del espectador. En esta película, Cameron logra hacer esto por tres horas y quince minutos. No hay ni un solo encuadre que no sea una obra de arte y ni un solo momento de la trama donde el entretenimiento y el pulso dramático de la producción no sea tangible y emocionante para el espectador.

Lo otro que resulta pertinente resaltar es que en una superproducción, que cuenta con 3,350 efectos especiales, el recurso más efectivo de la película es un guion que construye el espectáculo alrededor de un núcleo emocional que permite que la trama tenga un valor universal indiscutible. Una queja recurrente de los filmes de Cameron es como el cineasta usa una trama simple y se enfoca en la propuesta audiovisual. “Titanic” suele ser descartada como Romeo y Julieta en un bote y la primera “Avatar” como una variación de “Pocahontas” con elementos de fantasía y ciencia ficción. En “Avatar: The Way of Water”, Cameron retoma el tema de como los humanos menosprecian la naturaleza y lo ata a los conflictos internos del núcleo familiar de los protagonistas del primer filme.

La primera sección de la secuela muestra cómo después de los eventos del primer filme, Neytiri (Zoe Saldaña) y Jake Sully (Sam Worthington) se lanzaron de lleno a una vida familiar, con cuatro hijos. Cuando tres de estos llegan a la adolescencia, los humanos regresan a Pandora con una misión mas agresiva para colonizar el planeta. Esto saca a los protagonistas de los bosques de Pandora a buscar santuario con comunidades de los Navi que viven en los océanos del planeta.

La trama principal del filme alterna en mostrar cómo un choque violento entre los Sully y los humanos, una vez más liderados por un antagonista interpretado por Stephen Lang, será inevitable y como la nueva generación de la familia aprende a valorar y conectar con el ecosistema de los cuerpos de agua de Pandora. Una estructura dramática simple y efectiva que sirve de trampolín para un espectáculo audiovisual épico. Esto no quita que para ciertas historias secundarias, el libreto se apoya de convenciones que han sido utilizadas una y otra vez en telenovelas. Personajes que convenientemente son resucitados para retrabajar el conflicto del primer filme; o el embarazo secreto de otro personaje que deja cabos sueltos para las próximas secuelas. Esto no está a la altura del resto del filme, pero no le resta a lo que James Cameron ha logrado con esta secuela.

La poesía de los visuales es algo que está presente en todas las secciones de esta película, al igual que la capacidad que tiene el director para generar un espectáculo visceral que reafirma el poder de ver sagas épicas en la pantalla grande.