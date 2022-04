Premiada con dos estatuillas, esta leyenda viva de Broadway y Hollywood, ganó su primer Oscar a mejor actriz en 1969 por su actuación en “Funny Girl” y repitió esta gesta ocho años después, esta vez dentro del mundo de la música, llevándose otro gran premio a la mejor canción original por “Evergreen”.

Barbra, que eliminó la segunda “a” de su nombre para ser única, también ha sido premiada con cinco Emmy, diez Grammy, once Globos de Oro y un premio Tony, lo que la convierte en una de las seis mujeres “EGOT”, es decir en ser reconocida con los mayores galardones en música, cine y teatro, junto a Helen Hayes, Rita Moreno, Audrey Hepburn, Whoopi Goldberg y Liza Minnelli.

En sus seis décadas de hitos musicales, Barbra Streisand ha vendido más de 200 millones de discos en el mundo y ha encabezado la Billboard 200 con 11 álbumes, la mujer con más números uno en la lista estadounidense.

Inolvidables son algunos de sus temas como “The Way We Were” (1973), “Woman in Love” (1980), “Memory” (1982) o “Somewhere” (1985), entre muchos otros. Además, ha trabajado a las órdenes de los grandes directores de cine como William Wyler, Gene Kelly, Vincente Minnelli o Sydney Pollack.

NUNCA RENUNCIÓ A SU SUEÑO

Barbara Joan Streisand nació en el barrio neoyorquino de Williamsburg, en Brooklyn, el 24 de abril de 1942 en el seno de una humilde familia judía, que nunca creyó que fuese lo suficientemente agraciada para subirse a un escenario.

Con una belleza poco ortodoxa, la joven Sreisand nunca renunció a su sueño y tras ganar un concurso de canto en un club de Manhattan decidió dedicarse a la música y empezó a actuar en locales nocturnos.

Después de sus apariciones como invitada en varios programas de televisión, firmó con la discográfica Columbia Records y lanzó su álbum debut “The Barbra Streisand Album” (1963), con el que ganó dos Grammy, el de la mejor actuación femenina musical y el de mejor álbum del año.

Sobre el escenario ya había triunfado en 1962 en su debut con el musical “I can get it for you wholesale”, siendo candidata al premio Tony. En mayo de 1964 lanzó el álbum “People”, con el que saltó a la fama y el que la situó en los primeros puestos de las listas de éxito.

EN EL CINE POR LA PUERTA GRANDE

Después de sus logros musicales, en 1968 hizo su primera incursión en el cine por la puerta grande, bajo la dirección de William Wyler y protagonizando uno de los musicales más famosos de la historia del cine que venía de triunfar en Broadway, “Funny Girl”.

A los 27 años, su interpretación de la estrella de vodevil Fanny Brice y su difícil relación con el jugador empedernido Nick Arnstein (Omar Sharif) le valió su primer Óscar como mejor actriz, un galardón que recogió en 1969 con un icónico vestido transparente.

Su segundo musical, “Hello Dolly”, con Gene Kelly como director, fue nominada a 7 premios Óscar, pero ninguno para Streisand, que apostó entonces por la comedia.

Entre sus películas de los primeros años setenta destaca “What’s Up Doc?” (1972), protagonizada junto a Ryan O’Neal, y “The Way We Were” (1973), una de las películas románticas más famosas de la época, y origen de la popular “The Way We Were”, ganadora del Óscar a la mejor canción en 1974 y premiada con seis Globos de Oro.

Junto a Kris Kristofferson protagonizó “A Star is Born” (1976) con la que Brabra Streisand obtuvo su segunda estatuilla, esta vez en la categoría de Mejor Canción por “Evergreen” en 1977, y mejor actriz en los Globos de Oro.

Debutó tras la cámara con “Yentl” (1983), que también produjo y protagonizó, la historia de una joven que se disfraza de niño para estudiar el Talmud, una arriesgada apuesta que terminó ganando un Óscar a la mejor adaptación musical y Globos de Oro al Mejor Director y Mejor Película.

Repitió como directora en 1991 con la adaptación de “The Prince of Tides”, de Pat Conroy y con Nick Nolte de pareja, que logró siete nominaciones al Óscar, y con “The Mirror has Two Faces”, junto a Jeff Bridges.

Sus últimas apariciones en el cine fueron como madre en la exitosa película “Meet the Fockers” (2004), donde aparecía con Dustin Hoffman, Ben Stiller y Robert DeNiro, y su secuela de 2010.

“NO ME MIENTAS”

Mujer de fuerte carácter y convicciones, Streisand también ha estado involucrada en política, especialmente durante la campaña electoral de 2017 apoyando a la demócrata Hillary Clinton y con Donald Trump como objetivo, a quien dedicó su canción “Don’t Lie to Me” (”No me mientas”) y un videoclip con escenas críticas sobre la situación del país desde que el empresario asumió el poder.

Además de los numerosos premios y reconocimientos que ha recibido a lo largo de su extraordinaria carrera musical y cinematográfica, la veterana artista ha destacado como filántropa y activista de los derechos civiles.

La actriz, directora y cantante estadounidense Barbra Streisand (d) y el director estadounidense Steven Spielberg (i) posan después de recibir la Medalla de la Libertad, el 24 de noviembre de 2015, durante una ceremonia en el Salón Este de la Casa Blanca, en Washington (DC, EE.UU.). El entonces presidente Obama entregó a 17 personas la Medalla de la Libertad, la máxima condecoración al mérito civil de Estados Unidos. EFE/Michael Reynolds (MICHAEL REYNOLDS|MICHAEL REYNOLDS)

Su Fundación Streisand, nacida en 1986, ayuda en proyectos ambientales, educativos y problemas de la salud de la mujer, es la fundadora del Centro del Corazón de la Mujer Barbra Streisand en Cedars-Sinai en Los Ángeles y cofundadora de la Alianza del Corazón de la Mujer.

Ha recibido de manos del presidente estadounidense Bill Clinton la Medalla Nacional de las Artes, fue condecorada por el presidente Barack Obama con la Medalla de la Libertad, el máximo honor civil del país, y la Legión de Honor francesa le fue entregada por el presidente Nicolas Sarkozy.