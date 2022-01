El miércoles, 29 de diciembre estrenó en las salas de cine la precuela de la franquicia “Kingsman”. Se trata de “King’s Man: The Origin”, una nueva historia que transcurre antes de los acontecimientos de “Kingsman: The Secret Service” y “Kingsman: The Golden Circle”.

Dirigida por Matthew Vaughn, “King’s Man: The Origin” revela los comienzos de la primera agencia independiente de inteligencia a través de una historia protagonizada por los peores tiranos y genios criminales de la historia que se reúnen para planear una guerra que hará desaparecer a millones, incluso al hombre que deberá correr contra el tiempo para detenerlos.

Tras la llegada de “King’s Man: The Origin” a la pantalla grande, se revelan cinco datos imprescindibles para disfrutar al máximo de esta nueva entrega de la saga.

Cuenta con un elenco eléctico y talentoso

El reparto de la película -de origen mayormente británico- está encabezado por Harris Dickinson y el reconocido actor Ralph Fiennes. Juntos interpretan a una dupla aristocrática de padre e hijo en los albores de la Primera Guerra Mundial. Sobre la selección de Fiennes, Vaughn comenta: “Cuando escribo, siempre tengo actores en mente, y a Ralph lo tenía en mente. Siempre pensé que sería un fantástico Bond por muchas razones. Cuando me reuní con él, fue gracioso, porque Ralph es increíblemente muy ‘Kingsman’ de una manera extraña. Es un hombre totalmente serio que no se toma en serio a sí mismo y que tiene un gran sentido del humor. Trabajar con él fue una delicia”.

PUBLICIDAD

Además, “King’s Man: The Origin”, integra un elenco compuesto por Gemma Arterton (Polly), Rhys Ifans (Rasputín), Matthew Goode (Maximilian Morton), Tom Hollander (el rey Jorge V del Reino Unido, el zar Nicolás II de Rusia y el káiser Guillermo II de Alemania), y Daniel Brühl (Erik Jan Hanussen). También se cuenta con la participación de los actores Djimon Hounsou (Shola) y Charles Dance (Lord Kitchener).

La idea de la precuela nació de una escena de “Kingsman: el servicio secreto”

En 2014, “Kingsman: el servicio secreto” presentó a Harry Hart (Colin Firth), un afable caballero inglés y espía, y a Gary “Eggsy” Unwin (Taaron Egerton), un chico de origen humilde a quien le hacía falta una figura paterna. Harry reclutó a Eggsy, lo entrenó y lo capacitó, como caballero y como espía, y los dos, junto con sus colegas de “Kingsman”, derrotaron al malvado multimillonario y magnate de la tecnología Richmond Valentine (Samuel L. Jackson). En 2017, estrenó la continuación de la primera película, “Kingsman: el círculo dorado”, presentando a la audiencia al equivalente estadounidense de la organización británica, conocida como Statesman, que en esta ocasión enfrentaba a una emprendedora narcotraficante llamada Poppy Adams (Julianne Moore).

En esta nueva película de la saga, “King’s Man: el origen”, la historia empieza más de un siglo atrás y transcurre en los entretelones de la Primera Guerra Mundial, explicando cómo y por qué comenzó la agencia “Kingsman”.

Vaughn expresa que la inspiración de la nueva entrega surgió a partir de la película de 2014. “El discurso que le da Harry Hart a Eggsy cuando van bajando en el ascensor explica más o menos los fundamentos y los orígenes de ‘Kingsman’. Recuerdo que recibí una versión vieja del guion y pensé: ‘¿Cómo hago para hacer una película a partir de este discurso?’ Y me vino... Todo pasó en mi cabeza. Vi toda la película en mi mente y la escribí”, relata. A partir de allí, comenzó a tomar forma una aventura épica y grandiosa, al estilo de películas como Lawerence de Arabia.

PUBLICIDAD

La trama combina personajes y acontecimientos reales con elementos de ficción

Si bien cuenta con elementos de humor, acción y aventura, reconocibles en todas las películas de la franquicia, “King’s Man: The Origin” tiene un tono propio, distinto al de las primeras dos entregas de la saga. En esencia, se trata de una historia de ficción entrelazada con acontecimientos históricos reales, que cobra vida a través de personajes que nunca existieron y otros que sí. Rasputín, los tres monarcas interpretados por Hollander, Lord Kitchener y Erik Jan Hanussen son algunas de las figuras históricas incorporadas al relato.

“Esta película es una mezcla fabulosa de lo que sería una versión irreverente y provocadora de la historia, con una mirada bastante seria y conmovedora a la enorme cantidad de gente que murió en la Primera Guerra Mundial”, relata Karl Gajdusek, coguionista del filme junto a Vaughn, y agrega: “Nuestras fechas son correctas, nuestros acontecimientos son correctos, todo lo que pasa en la historia tiene credibilidad. Lo que sugerimos es que nuestra historia sucedió detrás de la escena, a puertas cerradas”.

Vaughn, en tanto, considera que se trata de una película de época dirigida al público moderno. “Quiero que las nuevas generaciones vean que, cuando hay locos dirigiendo el mundo, las cosas se pueden descontrolar muy rápidamente. Cuando a nadie se le ocurría que podría haber una guerra, hubo una guerra, y nadie entendió por qué había guerra. La Primera Guerra Mundial fue una absoluta y pura locura, y Kingsman se fundó a causa de eso”, comenta.

La reconstrucción histórica es impactante

En cuanto al diseño de producción, el desafío más grande que enfrentó el equipo creativo de la película fue reconstruir un mundo con más de cien años de antigüedad. Al frente de la tarea estuvo el diseñador de producción Darren Gilford, quien trabajó con Vaughn en “Kingsman: el círculo dorado” y quien también llevó adelante el diseño de producción de “Star Wars: el despertar de la fuerza”. “Trabajar para una película de la Primera Guerra Mundial fue para mí una oportunidad extraordinaria, pero eso implicaba que tenía que hacer la tarea. Lo primero que se hace es investigar y reunir un muy buen equipo de investigación para analizar todos los detalles, desde la arquitectura hasta las imágenes, todo lo que pudiésemos tener a nuestra disposición. Hay ciertos elementos de la historia que están tan empapados de historia en relación con ciertos acontecimientos que tenemos que tratar de ser fieles. Luego hay otros lugares que te permiten mucha mayor libertad. Tratar de combinar esos elementos y hacer que la historia se perciba como algo coherente es gran parte de mi trabajo”, cuenta Gilford.

PUBLICIDAD

El equipo tuvo que representar distintas ciudades de Europa durante el comienzo del siglo XX, al igual que trabajó intensamente para recrear la vestimenta y el aspecto visual general de una gran variedad de personajes civiles y militares, provenientes de diferentes clases sociales y lugares de origen. Por otra parte, los realizadores debieron dedicar especial atención a la reconstrucción de las trincheras de guerra. Así, diseñaron una trinchera alemana a lo largo de unas vías del ferrocarril que les permitieron alinearlas y obtener buenos ángulos. “Es muy difícil representar o siquiera acercarse al horror de lo que fue la Primera Guerra Mundial y el inútil sinsentido que fue. Yo hice lo más que pude para tratar de que se percibiera como real, sin que pareciera un documental, y para tratar el tema con el respeto que estos soldados de todos los bandos se merecen, porque la guerra fue una absoluta locura”, señala Vaughn.

La película conquistará a los fanáticos de la franquicia

Quienes asistan al cine a ver “King’s Man: The Origin” encontrarán el humor, el ingenio, la intriga y la acción que hicieron famosa a la franquicia. Si bien transcurre en un momento histórico diferente y tiene un tono indiscutidamente propio, la nueva película refleja el espíritu de la saga y se conecta sutilmente con las entregas anteriores. “Hay momentos en los que hacemos un guiño. Se admite que somos “Kingsman” pero no estamos tratando de ser “Kinsgman”, si es que eso tiene sentido. Creo que la gente necesita un escape de la vida. Pero esta película es decididamente más dramática. No se pueden hacer chistes sobre la Primera Guerra Mundial. Hay que respetar lo que es y fuimos respetuosos de la historia”, señala el director.

PUBLICIDAD

Por su parte, la actriz Emma Arterton, agrega: “Tiene todo lo que a la gente le gusta de Kingsman, la sofisticación, el estilo, la atención al detalle, el impresionante vestuario y lo británico de todo. Pero tiene más peso. Es una película más solemne”.

Para Vaughn, la cronología de “King’s Man: The Origin” está recién comenzando. Concluye el director: “Esta es realmente la base, el fundamento de lo que es “Kingsman”. Espero que tenga el éxito suficiente como para que podamos ir atravesando su historia, década por década, y mostrar cómo fue cambiando el espionaje”.

“King’s Man: The Origin” estrenó en cines el miércoles, 29 de diciembre de 2021.