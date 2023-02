Desde su secuencia inicial, la película “Cocaine Bear”, producción de Universal Pictures que estreno esta semana en los cines de Puerto Rico y Estados Unidos, se posiciona como un “B Movie” ochentoso que quiere mezclar horror con una dosis considerable de humor negro. Como si una de las secuelas desechables de “Friday the 13th” filtrara todos sus galones de sangre con el sentido del humor del guionista Daniel Waters (Heathers, Batman Returns) y un poco del lado oscuro de las sátiras de Mel Brooks (Silent Movie, Young Frankestein).

En teoría esto es una propuesta interesante, pero una de las sorpresas más inesperadas de esta película es cómo la directora Elizabeth Banks (Pitch Perfect 2, Charlie’s Angels) se tropieza en su ejecución. Esta le da todo su enfoque y se deleita en todos los momentos de violencia gráfica que genera el personaje titular, un oso de un bosque de Kentucky que accidentalmente ingiere decenas de kilos de cocaína de una transacción de drogas que no se pudo completar.

El concepto, aunque inspirado en eventos reales, es totalmente absurdo. Aún así, el filme nunca logra capturar ese tono en particular. En muchas de sus secuencias claves, “Cocaine Bear” va de lo ridículo a lo cruel en menos de tres segundos. Esto no es completamente resultado de la dirección de Banks. El guion de Jimmy Warden usa al oso, que después de ingerir la droga inicia una masacre con cualquier humano que cruce su camino, como si fuera Jason Vorhees o Michael Myers. Lo que el escritor no toma en consideración es que en esas películas al público no suelen importarles las víctimas porque son caricaturas o arquetipos unidimensionales. Con Banks dirigiendo, la humanidad de gran parte del elenco, que incluye a Kerri Russell, Alden Ehrenreich, Ray Liotta y O’Shea Jackson Jr, está en despliegue. Esto definitivamente le da un giro casi sadista a los momentos que le toca ser despedazados por la estrella de la película.

“Cocaine Bear” definitivamente cumple con sus objetivos artísticos. Sin embargo, la inconsistencia de su humor se convierte en un obstáculo bastante grande para que el espectador pueda entregarse de lleno a divertirse y celebrar todos los galones de sangre y vísceras que se lanzan de forma explícita en pantalla.