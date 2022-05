Ya comenzó en Madrid, España, la IX edición de los Premios Platino del cine y la televisión iberoamericana, donde la cineasta puertorriqueña Mariem Pérez Riera compite en la categoría de “Mejor película documental”, por el cortometraje “Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go for It”. Una producción donde plasma las retos y vicisitudes que la actriz puertorriqueña enfrentó durante su carrera.

Las candidatas a mejor película documental son las españolas “100 días con la Tata” de Miguel Ángel Muñoz y “Quién lo impide” de Jonás Trueba, la brasileña “A Última Floresta” de Luiz Bolognesi, y la producción de Pérez Riera.

El padre de la cineasta, el músico, escritor, comediante y empresario, Silverio Pérez, recordó en su perfil de Facebook, la participación del documental en el reconocido evento: “Esta noche el documental que dirigiera mi hija Mariem Perez, en la foto junto a Rita Moreno, participa de los premios Platino al Cine Iberoamericano en Madrid, España. Como si fuera poco esa distinción, el documental aparece representando a PUERTO RICO, cosa que no sucede a menudo desde que se nos sacara como país de los premios Oscar con la complicidad del gobierno de turno de aquel momento”.

El también presentador destacó que el equipo técnico escogido “fue totalmente boricua, con Ilia Velez a la cabeza. Independiente del resultado de la participación, este ya es de por sí un extraordinario logro para el cine puertorriqueño que está en un auge esperanzador”.

El documental, que fue coproducido por la también puertorriqueña Ilia Vélez, estrenó en las salas de cines en junio del año pasado, presenta la historia de la vida de la inigualable puertorriqueña actriz, que logró en su carrera un Emmy, Grammy, Oscar y Tony.

El documental que estrenó en el Festival de Cine en Sundance el pasado enero y recorrió múltiples festivales y las salas de cine, se encuentra ahora disponible a través de la plataforma de streaming Netflix.

La novena edición de los Premios Platino del Cine Iberoamericano tiene como misión el premiar y dar visibilidad a la producción iberoamericana, uniendo a personas de ambos lados del mundo y acercando culturas. Esta edición contará con 669 títulos de ficción, documentales y películas de animación y 145 series de 23 países diferentes.