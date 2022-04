El documental que plasma las retos y vicisitudes que la actriz puertorriqueña Rita Moreno enfrentó durante su carrera, producción que dirigió la boricua Mariem Pérez Riera, recibió una nominación en la categoría de “Mejor película documental”.

La ceremonia de premios será el 1 de mayo en Madrid.“Rita Moreno Just a Girl who Decided to Go for It” fue dirigido por la Pérez Riera y producido por Brent Miller, Act III Production.

“El que se reconozca un documental que presenta la vida e historia de una mujer (Rita Moreno) que a pesar de su indiscutible talento fue discriminada, abusada, y despreciada por ser mujer, latina y puertorriqueña; es siempre un gran logro. Me enorgullece que somos tres mujeres puertorriqueñas, frente y detrás de la cámara quienes estamos representando el cine documental en los Premios Platino.¡ Muy agradecida y entusiasmada por ir a Madrid !”, indicó la directora puertorriqueña.

La novena edición de los Premios Platino del Cine Iberoamericano, tiene como misión el premiar y dar visibilidad a la producción iberoamericana, uniendo a personas de ambos lados del mundo y acercando culturas. Esta edición, que volverá a celebrarse en la ciudad de Madrid, contará con 669 títulos de ficción, documentales y películas de animación y 145 series de 23 países diferentes.

Nominada en la categoría Mejor Película Documental, entre otros cuatro, el documental, Rita Moreno: Just A Girl Who Decided to Go For It comparte nominación con; “100 Días con Tata”, “A última Floresta” y “Quién lo impide”.

El documental, que fue coproducido por la también puertorriqueña Ilia Vélez, estrenó en las salas de cines en junio pasado. Este presenta la historia de la vida de la inigualable puertorriqueña actriz, que logró en su carrera un Emmy, Grammy, Oscar y Tony. Su directora Pérez Riera logró en 90 minutos plasmar la trayectoria de siete décadas de la íconica actríz, desde sus humildes comienzos en Puerto Rico hasta el éxito en Broadway y Hollywood.

El documental que estrenó en el Festival de Cine en Sundance el pasado enero y recorrió múltiples festivales y las salas de cine, se encuentra ahora disponible a través de la plataforma de streaming Netflix.

La directora y productora puertorriqueña supo desde su participación a los nueve años como protagonista en la película “The Two Worlds of Angelita” que se convertiría en directora de cine.

Con estudios fílmicos en la Universidad de Miami, NY University y la Escuela Internacional de Cine y Televisión de la Havana, Pérez se ha destacado en proyectos como; “Cuando lo pequeño se hace grande” (documental ganador de varios premios), “Talento de Barrio” y “Maldeamores”, entre otros.

Actualmente se encuentra finalizado su próximo proyecto, un documental sobre la historia de San Juan.

La gala de la premiación podrá verse a través de la cadena española RTVE el 1 de mayo de 2022.