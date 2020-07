La producción de la película “Midnight in the Switchgrass”, cuyo rodaje en Puerto Rico se vio interrumpido el pasado mes de marzo ante la pandemia del COVID-19 y la imposición de una cuarentena general por parte del gobierno local para frenar la propagación de la misma, se encontraba lista para retomar su rodaje esta semana en la isla. Sin embargo, el coronavirus vuelve a interponerse con este proyecto al arrojar positivo al coronavirus dos personas que arribaron a la isla el pasado fin de semana como parte de la producción.

Así lo dio a conocer Luillo Ruiz, presidente de The Pimienta Film Company, firma coproductora del largometraje, protagonizado por Megan Fox y Bruce Willis.

“Durante las pasadas semanas, el equipo de The Pimienta Film Company ha estado trabajando en los preparativos para retomar la producción de la película ‘Midnight in the Switchgrass’, entre cuyos actores se encuentran Bruce Willis, Megan Fox, Emile Hirsch, Lukas Haas, Tyler Jon Olson, Machine Gun Kelly, entre otros. Además de estas figuras, personal y equipo de dirección también viajó a Puerto Rico para reiniciar los trabajos de filmación. Para la reactivación del rodaje, que había sido suspendido en marzo, se creó un estricto protocolo que rebasa las recomendaciones del gobierno y que exige, entre otras cosas, que todo el personal se haga pruebas moleculares antes de iniciar labores. Ayer en la noche recibimos la notificación de que dos personas del equipo que viajó desde Estados Unidos arrojaron positivo a las pruebas moleculares de Covid-19 realizadas en Puerto Rico como parte del protocolo de la producción. Estas dos personas viajaron con evidencia de sus resultados negativos hechos en laboratorios en Estados Unidos. En cumplimiento con el protocolo de la producción, las pruebas se les repitieron antes de comenzar a trabajar. El personal médico y con expertise epidemiológico contratado por la producción ya ha activado las medidas que dispone el protocolo para proteger la salud de los pacientes positivos y del resto del equipo”, explicó Ruiz en declaraciones escritas.

El productor Luillo Ruiz y la actriz Megan Fox durante la filmación de la película "Midnight in the Switchgrass" en Puerto Rico el pasado mes de marzo.

“Entendemos que el contagio no se dio en la isla, puesto que los miembros del equipo llevaban solo tres días en Puerto Rico, donde estuvieron siguiendo todas las medidas de protección que les impone la producción. Se entiende que su carga viral debió haber estado indetectable al momento en que se hicieron las pruebas iniciales en Estados Unidos y, al pasar ya varios días y hacerse la prueba en Puerto Rico, se pudo detectar la carga viral en las muestras. Las personas están asintomáticas y en buen estado de ánimo al momento. Han sido aisladas y están siendo monitoreadas por el equipo de profesionales contratado por la producción. El resto del equipo y talento que se está hospedando en Puerto Rico y que estuvo en potencial contacto con las personas que arrojaron positivo ya fue notificado y puesto en cuarentena”.

Por el momento, la producción ha tomado la decisión de posponer el reinicio de las labores de filmación, mientras atiende con prioridad los detalles de la cuarentena del equipo. La actriz Megan Fox había arribado a la isla el jueves pasado acompañada de Machine Gun Kelly, mientras se esperaba que Bruce Willis llegara en los próximos días.

De acuerdo con el comunicado, todo el grupo que está en cuarentena tendrá varias rondas de muestreo, mientras tanto permanecerá acuartelado tomando todas las medidas de seguridad coordinadas con la producción y los consultores.

“Este es el valor de tener estrictos protocolos de prevención y detección. Es por eso que hemos podido detectar los casos antes de iniciar el rodaje, minimizando el riesgo para todos los compañeros de trabajo”, explicó Luillo Ruiz.

Por meses, la productora local The Pimienta Film Company había estado evaluando los criterios y medidas de seguridad necesarias para retomar las labores con el máximo de garantías posibles para cuidar de la salud de todos los trabajadores. Asimismo, sumó a su equipo profesionales expertos en epidemiología y salud pública para garantizar el diseño y la ejecución adecuada de un protocolo que incluye la reducción a un mínimo de personal que trabajaría de manera presencial, realizar pruebas moleculares a todo el personal antes de iniciar los trabajos, hacer tandas de muestreos moleculares con frecuencia diaria al equipo y el diseño de un método de rastreo de contactos en caso de positivo, entre otras medidas.

“Actualmente hay demanda por la generación de nuevos contenidos y también la necesidad de una gran cantidad de trabajadores de regresar a sus talleres. Sin embargo, la reactivación de la industria también acarrea una gran responsabilidad. Como es de esperar, retomar las producciones cinematográficas en el escenario actual supone nuevos desafíos que incluyen el que no hay seguros que cubran las contingencias relacionadas con el COVID- 19, costos añadidos por las medidas de prevención y seguridad, la contratación de personal especializado en epidemiología y sanitización y la extensión de los periodos de filmación. Nos hemos tomado esto muy en serio, con gran responsabilidad cívica y patronal y es por ello que decidimos posponer el rodaje”, concluyó Ruiz.

Midnight in the Switchgrass supone una inversión de sobre $15 millones y genera cerca de 3,000 empleos, entre directos e indirectos.