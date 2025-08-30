Cortometraje boricua “Märbles” se estrenó en Fine Arts y en Ponce

San Juan, Puerto Rico - Luego de visitar la Costa Sur de Cannes, el cortometraje “Märbles” se exhibió por primera vez en Puerto Rico. Tras su recorrido por importantes escenarios internacionales como miCannes Music, el Teatro Grauman de Hollywood, Academy Screening Room (ASR), Santa Mónica Film Center, Punta del Este en Uruguay, LOOK Theater en Nueva York,The Culver Theater, ahora llegó a Fine Arts como parte del Puerto Rico Film Festival.

La producción se presentó en la Sala 3 de Fine Arts, en la Sala 4 de Caribbean Cinemas en Ponce. La próxima proyección de “Märbles” junto a otros cortometrajes puertorriqueños será en Fine Arts de Miramar, el 2 de septiembre, a las 7:15 pm.

“Me siento muy afortunado por el estreno de Marbles en Puerto Rico, mi sexta vez en proyección en Fine Arts y mi primera vez en las salas de mi pueblo natal, Ponce. Es la primera vez que presento un proyecto animado en la Isla”, expresó Ariel Orama López, conocido como AG Orloz, creador del concepto y director del cortometraje.

“Märbles”, con animación de Jorge Dardo Cáceres, fue recientemente exhibido en el festival Cine del Mar 18 en Punta del Este, Uruguay. Próximamente, se presentará en el Fantasía Los Angeles Film Festival (20 y 21 de noviembre de 2025) y en el Love and Hope International Film Festival en Barcelona (1 al 4 de octubre), donde está nominado a premio.

Actualmente, Orama López desarrolla su primer largometraje animado, en el que funge como director, productor, supervisor de animación y compositor, nuevamente junto a su creativo Dardo Cáceres (animador y editor).