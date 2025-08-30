Opinión
30 de agosto de 2025
85°aguaceros
Películas y Series
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Cortometraje boricua “Märbles” se estrenó en Fine Arts y en Ponce

El filme fue considerada para los premios Oscar en la categoría de Mejor Cortometraje Animado

30 de agosto de 2025 - 4:39 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El cortometraje "Marbles", del cineasta puertorriqueño Ariel Orama López, se presenta actualmente en el Puerto Rico Film Festival.
El cortometraje "Marbles", del cineasta puertorriqueño Ariel Orama López, se presenta actualmente en el Puerto Rico Film Festival. (Suministrada)
El Nuevo Día
Por El Nuevo Día

San Juan, Puerto Rico - Luego de visitar la Costa Sur de Cannes, el cortometraje “Märbles” se exhibió por primera vez en Puerto Rico. Tras su recorrido por importantes escenarios internacionales como miCannes Music, el Teatro Grauman de Hollywood, Academy Screening Room (ASR), Santa Mónica Film Center, Punta del Este en Uruguay, LOOK Theater en Nueva York,The Culver Theater, ahora llegó a Fine Arts como parte del Puerto Rico Film Festival.

RELACIONADAS

La producción se presentó en la Sala 3 de Fine Arts, en la Sala 4 de Caribbean Cinemas en Ponce. La próxima proyección de “Märbles” junto a otros cortometrajes puertorriqueños será en Fine Arts de Miramar, el 2 de septiembre, a las 7:15 pm.

Me siento muy afortunado por el estreno de Marbles en Puerto Rico, mi sexta vez en proyección en Fine Arts y mi primera vez en las salas de mi pueblo natal, Ponce. Es la primera vez que presento un proyecto animado en la Isla”, expresó Ariel Orama López, conocido como AG Orloz, creador del concepto y director del cortometraje.

“Märbles”, con animación de Jorge Dardo Cáceres, fue recientemente exhibido en el festival Cine del Mar 18 en Punta del Este, Uruguay. Próximamente, se presentará en el Fantasía Los Angeles Film Festival (20 y 21 de noviembre de 2025) y en el Love and Hope International Film Festival en Barcelona (1 al 4 de octubre), donde está nominado a premio.

Actualmente, Orama López desarrolla su primer largometraje animado, en el que funge como director, productor, supervisor de animación y compositor, nuevamente junto a su creativo Dardo Cáceres (animador y editor).

El estreno de su cine animado en la isla ha sido recibido con“gran entusiasmo y emoción” por el cineasta, marcando un nuevo paso en su meta de seguir posicionando a la isla en la escena del cine internacional. “Esperamos que puedan disfrutar no solo de ‘Märbles’, sino del resto de los grandes exponentes del cine del Puerto Rico International Film Festival”, concluyó.

Tags
cine puertorriqueñoCine en Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
El Nuevo Día
