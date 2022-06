Por una simple escena Johnny Depp puede cobrar 10 millones de dólares, es decir, más de lo que recibirá de su expareja Amber Heard tras la resolución de un juicio que duró seis semanas. Al menos eso era lo pactado por su breve aparición en la nueva entrega de “Fantastic Beasts”, donde finalmente no pudo estar debido a las cuestiones legales.

De acuerdo con Hollywood Reporter, el que haya aceptado renunciar al filme, no le quitó su cheque. La razón es que él no renunció por idea propia, sino que aceptó la petición de los estudios Warner y, además, como el resto del elenco, tenía contrato de pago o reproducción, algo que implica pago completo independientemente de que se hiciera o no la película, o bien en el proceso de edición, el personaje fuera retirado.

Pero, ¿tanto vale su presencia de apenas unos minutos y quizá un día de trabajo? Tres películas que protagoniza, todas pertenecientes a la saga de “Pirates of the Caribbean”, se encuentran dentro de las 100 cintas más taquilleras de todos los tiempos: “On Stranger Tides”, está en la posición 41; “At World’s End”, está en la 55 y “Dead Men Tell No Tales” conocida también como “Salazar’s Revenge”, en el escalafón 94.

PUBLICIDAD

Johnny Depp appears in character as Gellert Grindelwald at the Warner Bros. Theatrical panel for "Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald" on day three of Comic-Con International on Saturday, July 21, 2018, in San Diego. (Photo by Chris Pizzello/Invision/AP) (Chris Pizzello)

Johnny Depp tuvo un rol protagónico en “Fantastic Beasts” hasta que comenzó el conflicto legal con Amber Heard Y tiene una cuarta cinta, que no encabeza, pero cuyo personaje es imprescindible para la historia: “Alice in Wonderland”, que está en el sitio 45. En todas ellas, por cada dólar invertido en la producción, se obtuvieron en promedio 5 billetes verdes en taquilla mundial. En Hollywood se considera una buena película cuando al menos se recupera lo invertido y se gana una cantidad similar. “Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl”, estrenada en 2003, figura en el lugar 146, superando títulos más recientes y con una infraestructura de mercadotecnia de muchos dólares, como el Episodio II de “Star Wars”, la secuela de “Hunger Games” y “Thor: The Dark World”.

In this film publicity image released by Disney, Johnny Depp is shown as the Mad Hatter from the upcoming film, "Alice in Wonderland," in theaters on March 5, 2010. (AP Photo/Disney) ** NO SALES ** (Archivo)

La presencia de Johnny Depp en una película, un éxito seguro en taquilla Con una filmografía cercana a las 100 producciones, entre cine y televisión, el actor de 58 años deambuló entre el cine comercial liderado por el capitán Jack Sparrow y unas historias más propositivas que no necesariamente figuran en los top de taquilla. Jack Sparrow fue uno de los papeles más emblemáticos que encarnó Johnny Deep en su carrera Pero eso no importa porque su arrastre es tanto que incluso cintas más pequeñas casi siempre ganan con su presencia, como “Black Mass”, lanzada a cines en 2015 y que costó 55 millones de dólares y obtuvo casi el doble en recaudación.

Una que no fue tan exitosa fue “Transcendence”, que solo consiguió tres millones más de lo que se gastó en ella (100 millones contra 103 millones).

PUBLICIDAD

¿Fracasos? Algunos. “Mortdecai”, que produjo y protagonizó hace siete años, tuvo pérdidas al costar 60 millones de dólares, pero solo logró 47 millones en cines. Al final la balanza es positiva, por eso cuando se le preguntó a un productor de “Pirates of the Caribbean” si Depp estaría en la nueva entrega, aún estando en líos legales, la respuesta fue que era muy temprano para decir algo y faltaba mucho futuro.

Copyright Grupo de Diarios América - GDA/La Nación/Argentina

Te puede interesar: Johhny Depp es uno de los actores más taquilleros de Hollywood