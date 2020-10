View this post on Instagram

México y Puerto Rico comparten el mismo corazón guerrero, como todos los latinos, somos gente que entiende sobre el trabajo y el sacrificio. Entre nosotros no existen diferencias cuando de amor se trata. —————————————- La Sorpresa que les tengo México será a otro nivel ————————————— ​Nos vemos Octubre 16, 2020 LINK EN MI BIO! #PeliculaDeHalloween #FamiliaTravieso