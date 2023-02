Los nuevos jefes de DC Studios, James Gunn y Peter Safran, presentaron sus planes para un universo DC de películas y series de televisión renovado recientemente unificado, que incluye una nueva película de “Superman” en 2025, una precuela de “Wonder Woman” y una película de “The Batman” que no estará protagonizada por Robert Pattinson.

En total, Gunn y Safran adelantaron planes para cinco nuevas películas y cinco nuevas series en una presentación el martes que dijeron que constituiría gran parte del primer capítulo, con el tema “Dioses y monstruos” (“Gods and Monsters”), en un ambicioso plan de ocho a 10 años para remodelar el universo DC. Después de años de éxito intermitente y algunos fracasos sonados, Gunn y Safran están apostando por algo de cohesión y creatividad fresca en Warner Bros. Aparte de las películas y las series, Gunn aseguró que el sector de los videojuegos también guardarán cohesión en cuanto a la historia de los personajes de DC.

Después del debut de varios proyectos heredados en los próximos dos años, incluido “The Flash”, con Ezra Miller, (actor sumergido actualmente en escándalos y acusaciones de carácter serio dado a su comportamiento violento y errático) está en agenda el lanzamiento de “Superman: Legacy” el 11 de julio de 2025. Actualmente, Gunn está escribiendo el guion de la película, que describió como una historia en donde se ve a un Superman que busca un equilibrio entre su pasado y su educación humana. Aún no se ha anunciado el reparto, aunque Henry Cavill ya no hará el papel del superhéroe, a pesar de un reciente cameo en la película “Black Adam”, de 2022. Gunn y Safran descartaron hacer la secuela de esta película, a pesar del apasionado cabildeo de Dwayne Johnson.

Quién estará dentro y quién estará fuera de DC ha sido objeto de muchas conjeturas desde octubre, cuando Gunn y Safran fueron nombrados copresidentes y codirectores ejecutivos de DC Studios. Entre los que hicieron el corte incluyó “Creature Commandos”, con Viola Davis, “Swamp Thing” y una película de Batman y Robin.

Primero, el Batman de Robert Pattinson sí regresará en “The Batman Part II”, de Matt Reeves, que se estrenará el 3 de octubre de 2025. Esa película, aunque estará fuera del universo DC, como la secuela de “Joker” de Todd Phillips 2024, se etiquetará como “DC Elsewhere”, para indicar que se encuentra fuera del universo central. Sin embargo, otra película de este superhéroe (sin Patterson) llegará en una fecha desconocida con el nombre “The Brave and the Bold”, una historia de Batman y Robin inspirada en la serie de cómics de Grant Morrison.

También llegará “Supergirl: Woman of Tomorrow”, basada en los cómics de Tom King, y una película independiente para la pantalla grande de “Swamp Thing”. Por otro lado, el lugar de nacimiento de Wonder Woman, una isla habitada exclusivamente por mujeres, también será el escenario de una serie dramática titulada “Paradise Lost”.

De hecho, algunas series mezclarán interpretaciones animadas y de acción en vivo de personajes de DC. Por ejemplo, la película animada “Creature Commandos”, cuya primera temporada fue escrita por Gunn, presenta al personaje Amanda Waller, donde Viola Davis le da vida a su voz, y un equipo de operaciones encubiertas, mientras que la película de acción real “Waller” estará protagonizada por Davis y será escrita por Christal Henry (“Watchman”) y Jeremy Carver (“Supernatural”). Por otro lado, la serie “Lanterns” contará con varios Green Lanterns.

Afortunadamente dentro de todo el torbellino de cancelaciones, cambios y nuevos proyectos, la cinta “Blue Beetle”, del cineasta puertorriqueño Ángel Manuel Soto, ha sobrevivido. A esto se suma el debut de otro personaje que al que no se puede llamar superhérore del todo. Se trata de Booster Gold.

James Gunn, a la izquierda, junto a Peter Safran, a la derecha, están a cargo de revivir las producciones de cine de DC Studios. (The Associated Press)

Gunn llegó por primera vez a DC después de dirigir las películas “Guardians of the Galaxy” de Marvel. Luego de eso, Gunn saltó a DC e hizo la película de supervillanos “The Suicide Squad”, un éxito de taquilla que siguió a la muy difamada “Suicide Squad” de David Ayer.

Tanto Gunn, como el veterano productor Safran llegaron a su nuevo empleador con varias películas de DC que ya están en camino a los cines, incluyendo “Shazam! Fury of the Gods” (estrena el 17 de marzo), “The Flash” (estrena el 16 de junio) y “Aquaman and the Lost Kingdom” (estrena el 25 de diciembre).

En una publicación de mensaje de video grabado en las redes sociales, Gunn prometió que el nuevo Universo DC se caracterizará por la libertad de los cineastas y narrativas distintivas.

“Sabía que esta era una oportunidad única en la vida que es muy diferente”, dijo Gunn. “Una de las cosas que es muy importante para mí en todas estas películas y series de televisión es que la visión del director y la visión de los escritores y todos los creadores es única y algo especial. La narración es siempre el rey. Eso es todo lo que nos importa”.