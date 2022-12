Para sorpresa de todos los asientes al evento CCXP 2022, celebrado en la ciudad brasileña de Sao Paulo, DC Entertainment y Warner Bros. mostraron el primer cartel del esperado filme “Blue Beetle”, dirigida por el puertorriqueño Ángel Manuel Soto. Esta será la primera película de superhéroes de DC protagonizada por un personaje latino, Jaime Reyes, que será caracterizado por Xolo Maridueña (Cobra Kai).

Además del cartel, que muestra al escarabajo alienígena que le da a Reyes sus poderes y le permite convertirse en el Blue Beetle, el evento en Brasil contó con la presencia de los actores principales como Maridueña y Bruna Marquezine, quienes sorprendieron a todos los asistentes. Aunque no entraron en detalles de la producción, dejaron a los fanáticos de las películas de DC con las ganas de ver la película cuando estrene el 18 de agosto de 2023.

En las redes sociales, el cartel causó sensación entre los seguidores tanto pronto se comenzó a compartir el arte. Por ejemplo, el puertorriqueño Ángel Manuel Soto, quien tiene a su cargo dirigir este importante proyecto, publicó la fotografía con el mensaje “Esta es para la raza” junto a la imagen de escarabajo y dos corazones azules. Esto, junto con los “hashtags” #EscarabajoAzul #BesouroAzul #BlueBeetle.

PUBLICIDAD

En mayo de este la firma OHM Creative y su director Gary Homs celebraron audiciones en isla para talentos entre las edades de 5 a 70 años para participar de este largometraje, que se filmó en Puerto Rico del 11 de junio al 9 de julio.

Soto, por su parte, se dio a conocer con filmes como el largometraje “La granja” (2015), realizado completamente en Puerto Rico; y con “Charm City Kings” (2020), ganadora del premio especial del jurado en el Festival Sundance.

“Viajamos a Puerto Rico más seguido durante el proceso de preproducción, buscando las localizaciones y la logística detrás de éstas y la lista de tiros para filmar en verano”, explicó el director en una entrevista con El Nuevo Día, varias semanas antes de comenza a grabar en la isla en el verano del 2022. “Realmente voy bastante seguido a la isla. Allí tengo mi familia. Trato de mantener la conexión. Es en Puerto Rico donde encuentro inspiración, donde surgen mis ideas. Nunca he sentido que me he mudado. Pero cuando llego a la isla lo primero que hago cuando me bajo del avión es ir al Watusi y darme un whisky con agua de coco para hacer ‘ground’ con la isla”, dice riendo.

Mientras en Atlanta se filmaron las tomas que requieren del “green screen” para los efectos visuales, Soto quiso que el mundo más real y dramático de su superhéroe, “Jaime Reyes”, tuviera como referencia visual los paisajes naturales y urbanos de Puerto Rico. “El personaje proviene de un barrio y Puerto Rico es lo que conozco para ese referente, pero además se puede atar a muchos barrios de Estados Unidos y de América Latina”, explicó Soto.

PUBLICIDAD

Hasta el momento se sabe que la ganadora del premio Oscar, Susan Sarandon, reemplazó a Sharon Stone e interpretará a Victoria Kord, un nuevo personaje que actuará como la villana de Blue Beetle. Junto a Maridueña y Sarandon habrá un elenco compuesto por Marquezine, Belissa Escobedo, Harvey Guillén, George López, Adriana Barraza, Elpidia Carrillo, Damián Alcázar y Raoul Max Trujillo, entre otros.