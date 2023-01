Activa, contenta y entusiasmada se encuentra la actriz Denise Quiñones tras haber finalizado el 2022 lleno de trabajo, un año en el que se pudo dedicar a una de sus grandes pasiones, la actuación.

Recientemente, tuvo su primer protagónico en un musical en “On Your Feet”, su primer protagónico en el filme puertorriqueño “Las Camelias” con el personaje de “Margarita”, y ahora se enfrenta a su primer papel antagónico.

“Me siento sumamente agradecida porque no he parado de trabajar en lo que me apasiona y lo que me llena de gozo. Así que estoy sumamente bendecida. He trabajado en cosas bien bonitas y proyectos hermosos, de los que me siento sumamente orgullosa del resultado final”, expresó la actriz a El Nuevo Día.

Sus pasos firmes por la actuación la llevaron hasta República Dominicana, para ser parte de la película “Teacher Mechy”, que cuenta la historia de “Mercedes”, interpretada por la actriz dominicana Cheddy García, y en la que Quiñones encarna al personaje antagónico “Xiomara”, uno que describe con una personalidad opuesta a lo que ella es en la vida real.

PUBLICIDAD

“Fue súper chévere, mi personaje es una mujer sumamente rígida y bien estricta, que se encarga de correr un colegio privado. También conlleva bastante arrogancia en la manera en que ella piensa y le gusta correr las cosas, pues se cree que tiene la razón todo el tiempo. Entonces cuando llega este personaje de ‘Teacher Mechy’, desde que la conoce ella no quiere que entre a ese colegio, pero el director le dio la oportunidad, por lo que le hace la vida de cuadritos durante toda la película, pues entiende que Mechy está escondiendo algo y está siendo falsa”, explicó acerca del largometraje que estrena el 5 de enero, en los cines de Puerto Rico y República Dominicana.

En esta comedia, filmada en Nueva York y República Dominicana, también se unen los actores Irving Alberti, Olga Bucarelli, y Chelsy Bautista, así como Francisca Lachapell, Aquiles Correa, Haidy Cruz, Sophía Durán y Francisco Vásquez, entre otros.

La actriz Denise Quiñones en el personaje de "Xiomara", durante una de las escenas de la película dominicana "Teacher Mechy". (Suministrada)

“Lleva mucho mensaje, pero sobre todo de unión familiar, de como tú anteponerte a cualquier obstáculo. Es como tener ese espíritu guerrero y no quedarte vencida. Realmente es una buena manera de comenzar el año en familia. Cuando la vean se van a reír muchísimo, es sumamente inspiracional, además de que es para toda la familia”, agregó.

No obstante, la exMiss Universe boricua señala que fue retante interpretar a un papel, en el que tenía que estar sumergido en un estado de negatividad constante, aun cuando todo alrededor era muy colorido, incluyendo la participación de más de 15 niños, quienes actúan y bailan en una historia cargada de risas, bailes, y mensajes positivos.

PUBLICIDAD

“Tener que ser la seria, entre todo ese colorido, yo era la nube negra todo el tiempo, mientras todo el mundo estaba riéndose. Fue retante, pero también lo fue el tener que sacar, decir y hacer cosas que jamás en la vida real yo me atrevería a decir ni hacer. Era como que, ‘Dios mío, yo estoy diciendo todas estas cosas y comportándome de esta manera’, y no niego que también eso fue un poquito divertido” indicó la actriz, que esta ocasión le permitió volver a trabajar luego de muchos años con el actor Frank Perozo, quien fue su pareja sentimental y cuya ruptura amorosa se dio hace una década.

Esta fue la primera vez de Quiñones y Perozo laborando, ella como actriz y él como director. Quiñones señala que todo fluyó muy bien.

“Ambos somos profesionales que amamos lo que estamos haciendo y estábamos bien metidos en nuestros roles. Él es excelente director. Ya había trabajado con él a nivel actoral, pero no a nivel de director, por lo que realmente me gustó mucho la experiencia. Él estaba sumamente claro en la historia y, como es actor, sabe realmente darte direcciones precisas y claras para sacar lo que quiere de cada escena”, señaló la actriz, cantante y bailarina, quien en 2021 realizó uno de los personajes secundarios del musical realizado en Puerto Rico, “In the Heigths”.

Lista para más oportunidades

Luego de este papel antagónico, Quiñones afirma que siempre está abierta a cualquier tipo de personaje con el que conecte de alguna manera, ya sea por el reto que enfrenta, porque sea algo nuevo o porque le encante la historia. Puerto Rico es su casa y es donde quiere permanecer, y prefiere viajar para las oportunidades laborales que le surjan fuera de la isla.

PUBLICIDAD

“Después de cómo ha cambiado todo con la pandemia, realmente desde acá puedo audicionar para diferentes proyectos que se filmen fuera de Puerto Rico. Nunca me cierro a esa posibilidad de trabajar fuera de mi isla. Lo que sí me gustaría siempre mantener es que Puerto Rico sea mi hogar y si tengo que viajar, como hice ahora para para filmar, pues viajo y luego regreso. En ese tipo de dinámica es en la que me veo”, indicó.

Luego de diez años de haber lanzado su álbum “Ruidos y silencios”, cuyo sonido se inclinaba al “lounge” y la bohemia, en este 2023 Denise se enfoca además en su faceta de cantante, pero esta vez dirigida hacia el “latin pop”, por lo que asegura, disfruta esta etapa de producción en el estudio.