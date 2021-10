“El cine es una industria muy generosa, pero muy difícil de entender”. Lo dice el director de fotografía peruano, Checco Varese, quien lleva unos 30 años en el oficio y afirma que él es el encargado de traducir “la visión del director en imágenes”.

Es lo que ha hecho con películas como “It: Capítulo I”, “It: Capítulo II”, “Réplicas” (filmada en Puerto Rico); la serie “The Strain”, “Los milagros del cielo” y “Los 33: Una historia de esperanza”, entre muchos otros trabajos para cine y televisión.

“Es mucho más fácil cortar la cinta roja de una nueva guardería infantil o de una fábrica y tomarle fotos a los políticos y a los empresarios, donde se aplaude que hicieron una gran cosa por el país”, reflexiona el director de fotografía, quien destaca que el cine es mucho más difícil de cuantificar, pero resalta que la “derrama económica para un país es grandísima”.

Se refiere a que, más allá del trabajo de los actores y de todos los que laboran en una película, hay beneficios económicos que se dan durante la producción y rodaje de una película que son muy grandes.

“Por eso es por lo que creo que hay que forzar a los gobiernos, a las instituciones, las empresas privadas a entender los beneficios económicos. Además, generalmente somos una industria verde, no producimos demasiados contaminantes y, generalmente, tratamos de dejar limpias las locaciones”, agrega Varese, quien ofrecerá un taller virtual hoy, domingo, 24 de octubre, a las 2:00 p.m. como parte del evento educativo Cine Campus y el festival de cine de Puerto Rico, LUSCA Film Fest que, hasta el 27 de este mes, presentará proyectos cinematográficos estudiantiles, como cortometrajes, largometrajes de ficción y documentales.

“Agradezco a los productores de Cine Campus la invitación. Es una forma de compartir un poco todo lo que uno aprendió durante estos años”, afirma Varese, al explicar que el taller se quiere enfocar en los jóvenes más que nada.

“Lo importante es que Puerto Rico tiene una industria de cine y unos profesionales muy fogueados y talentosos. Lo que hay que mantener es la alegría y la esperanza en los jóvenes porque con las nuevas tecnologías y los nuevos medios de comunicación, es más accesible publicar, ya sea una serie, un documental o un cortometraje. Es mucho más fácil que cuando yo comencé hace 35 años”, agrega Varese, quien vivió por tres meses en la isla cuando filmaba “Réplicas”, en 2016, cinta protagonizada por Keanu Reeves.

“La verdad es que si me pudiera mudar mañana a Puerto Rico lo haría. Es la isla más bonita del mundo y con la gente más cariñosa y trabajadora que conozco”, asegura Varese, quien llegó a su profesión por el “camino más largo”, uno que nunca imaginó mientras estudiaba arquitectura en Italia.

“Nací en Perú de una familia italiana y a mi regreso pensaba que iba a enseñar cómo construir casas bonitas. Pero mi país atrevesaba por la crisis económica número 423 de la década, un país tercermundista, pobre y en manos de gobernantes corruptos”, cuenta, por lo que no encontró nada en qué poner en práctica sus conocimientos de arquitectura.

Hasta que un amigo le preguntó si quería trabajar en turismo de aventura y no titubeó en aceptarlo. Cuando llegó a la oficina, le dijeron que National Geographic iba a hacer un documental y necesitaban un asistente de cámara y un guía. “Les dije que de cámaras no sabía nada. Pero el productor me dijo, ‘si sirves bien’ y si no te quedas de guía. Y eso fue hace 35 años”, comenta Varese en una entrevista telefónica desde Los Ángeles, California, donde reside y en estos momento graba la serie “Daisy Jones and The Six”, para Amazon.

Fue su comienzo como asistente de cámara National Geographic, un oficio que aprendió en la práctica y que lo llevó a recorrer el mundo y que le permitió hacer sobre 30 documentales. Luego se convirtió en camarógrafo de noticias y fue corresponsal de guerra por 14 años.

“En los años 80 y 90 viajé por todo el mundo para diversas cadenas de televisión en Estados Unidos, en algunas guerras, algunos conflictos y algunas alegrías. Finalmente, me fui desilusionando un poco”, acepta el director fotográfico, al resaltar que en una época se hacía una investigación seria para producir un documental de tres o cuatro minutos. Pero con la llegada de los noticieros de 24 horas, tenían que competir con ellos y “era el espejismo de la nota roja”.

Fue cuando pasó a trabajar en la unidad de acción de las películas y en los 90 comenzó a hacer cine. Por eso reitera que “mi camino no es el más recomendable, fue largo y difícil”. Algo que contrasta con los que estudian la carrera y tradicionalmente pasan a ser parte de la industria de cine y desde se van moviendo.

Por eso, su consejo para los jóvenes que buscan una carrera en la industria del cine es que estudien y se preparen “para ser el mejor que uno pueda ser”.

“Yo todos los días trato de ser el mejor ser humano que pueda, siempre estoy preparado, el que llega más temprano, el que se va más tarde, el que siempre tiene una respuesta y siempre trata de tener una sonrisa y ser respetuoso. Pero hay que estudiar, aprender y creer siempre que lo que vas a hacer es un error, pensar en lo peor, porque siempre va a ser peor que la realidad. Suena muy depresivo, pero así es la realidad”, afirma Varese, mientras enfatiza en la importancia de expandir conocimientos y ampliar la cultura.

Les propone, además, que visiten museos y estudien las pinturas, los colores y la armonía, además de leer mucho y no frustrarse. “La internet es una herramienta de frustración universal, pero también es maravillosa para conocer museos y analizar lo que ves. Hay que tener paciencia”, recomienda el fotógrafo, quien dice que lleva 30 años en la profesión y siente que los últimos diez “han sido muy generosos conmigo”.

¿Qué hace el director de fotografía?

Según Varese el director de fotografía, que es el segundo a cargo, es el encargado de realizar la visión del director de la película. “Las decisiones en teoría tienen que ver con la imagen, el color, los lentes, encuadres y la composición. Plasmamos en una imagen una visión. Además, tomas decisiones todo el tiempo de dónde pogo la cámara, como se mueve, pero siempre es en base a lo que discutiste con el director”.

Lo otro que se debe tener en cuenta que siempre tienes que imaginarte como se va a ver esa película, según el guion. “Como fotógrafo lo que hago es imaginarme la película, oscura, clara, de acción o romántica. Le presentas tu visión y el director te puede decir, ‘estoy de acuerdo con esto y esto, pero no esto otro, déjame pensarlo’”, explica, para reiterar que su trabajo es traducir la visión del director en imágenes.

“Haces un plan de trabajo y tomas una serie de decisiones muy costosas o difíciles y llega el primer día de rodaje. Y en ese instante, todo lo que planeaste o decidiste se va al carajo… la realidad es diferente porque comenzó a llover, no salió el sol o los actores llegaron tarde. Pero por lo menos tienes un plan y tienes la experiencia que te da haber hecho lo mismo muchas veces. Entonces, en ese momento, improvisa, pero hay que tener un plan. Esa es un poco mi vida todas las mañanas. Y los problemas se van resolviendo uno tras otro, con alegría, con afecto y con grandes colaboradores”, asegura el director.

No obstante, Varese resalta que el motivo que se utiliza para llevar un mensaje específico al espectador, siempre es una decisión que toma el director del guion. Pero para el director de fotografía es importante imaginar lo que tiene que hacer para que el espectador sienta, por ejemplo, miedo en el caso de una película de terror, afecto o tristeza si es una película de amor.

“Yo siempre me pongo en el lugar del espectador. Por ejemplo, todos sabemos que ‘It’ o ‘Godzilla’ no existen, pero cuando vas al cine te lo crees y la labor del fotógrafo es plasmar de la manera más creíble posible un evento que es totalmente increíble”, afirma el director fotográfico, quien resalta su trabajo con la directora Patricia Riggen, su esposa, con la que hizo la película “Los 33″, “Milagros del cielo” y “Bajo la misma luna”.

Por el momento, comenta que acaba de terminar una serie para Hulu, “Dopesick”, sobre la epidemia de opioides en Estados Unidos, con Michael Keaton y Rosario Dawson. Y ahora está filmando una serie para Amazon que es una historia sobre una banda de rock en los años 60 y cómo llegan al estrellato.

Para este latino en Hollywood, según comenta, en su caso en particular no ha sentido los prejuicios típicos. Pero acepta que ha notado una evidente discriminación por las personas negras y sobre todo, hacia la mujer, así como los latinos en general. “De alguna manera siempre hay una sensación ‘te contrato porque eres latino, eres una minoría’”. Pero creo que mientras más nos aprietan y más nos estrujan, más crecemos. El privilegio de ser latino es algo que tiene que ver con nuestra historia y con nuestra forma de ser y eso hay que atesorarlo constantemente”.

Más detalles

Para conocer más detalles de la conferencia y el calendario, horas y actividades pueden accesar a www.luscafilmfest.com y a www.cinecampuspr.com