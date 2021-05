A solo semanas de que la película “Soul” ganara el Oscar al Mejor Filme Animado, Pixar y Walt Disney Pictures parecen estar trabajando ya en crear otra franquicia animada para el estudio con el estreno del cortometraje “22 vs The Earth” en la plataforma digital Disney Plus.

“En Pixar hay una larga tradición de darle rienda a la creatividad con el formato corto. Este proyecto no es la excepción a la regla, Aquí nos dejamos llevar por las ideas no por un modelo de negocio”.

Así se expreso Kevin Noltin quien con este proyecto pasó de ser el editor de “Soul” a la silla del director por primera vez.

“La realidad es que todos los que trabajamos en ‘Soul’ quedamos fascinados con el personaje de 22” explicó Noltin durante una conversación virtual con El Nuevo Día para promover el estreno de su corto.

“Tomar la decisión de hacer el corto fue algo bastante natural. Pero fue algo que surgió cuando todavía nos quedaban más de seis meses de post producción en el largometraje y no sabíamos cual iba a ser la acogida del mismo”, aseguró el cineasta.

La trama de “22 vs The Earth” sucede antes de que 22 conozca a Joe Gardner y muestra su resistencia total a la idea de tener que ir a la Tierra. En sus esfuerzos el personaje, que aquí vuelve a contar con la voz de Tina Fey, trata de formar un grupo de almas rebeldes para sabotear el proceso de entrenamiento, pero su objetivo no se cumple y genera varias situaciones cómicas.

“Poder hacer un corto donde profundizamos el universo que creamos en ‘Soul’ y a la misma vez hacer referencias a filmes que marcaron mi vida como ‘Apocalypse Now’ fue bien gratificante”, concluyó el cineasta, quien asegura que el brinco a la silla del director fue por su afinidad con el personaje de 22. “Yo no creo que vaya a dirigir un largometraje, pero definitivamente me encantaría contar más aventuras con este personaje. Tenemos el mismo temperamento”.