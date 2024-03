"Dune: Part Two" tiene un espectacular debut al recaudar $81.5 millones

Es el primer gran éxito de 2024 y uno que los expositores necesitaban urgentemente. Aunque ha habido remanentes de diciembre que han seguido ganando dinero, como “Wonka” , de Warner Bros. (también protagonizada por Chalamet), y la comedia romántica “Anyone But You”, de Sony, la taquilla está un poco seca. En los primeros dos meses de 2024, ninguna película superó los $100 millones a nivel nacional. Las películas con mayores ganancias han sido “The Beekeeper”, “Bob Marley: One Love” y “Mean Girls”.

Al llegar el fin de semana, la taquilla había bajado aproximadamente un 20% con respecto al mismo punto del año pasado (cuando “Avatar: The Way of Water”, un estreno de 2022, lo estaba levantando todo). El equivalente más cercano este año es “Wonka”, que sigue siendo un éxito, pero no tan grande como “Avatar 2″. Después del fin de semana de “Dune”, el déficit se acercará al 13%.