La familia sigue siendo una institución que, aunque ha sufrido cambios significativos a lo largo del tiempo, se mantiene como uno de los pilares más importantes de la sociedad. Especialmente, por su rol en el desarrollo social, económico, político y cultural de un país. Además de ser el primer entorno en el que cada persona tiene su primer acercamiento con la vida y donde se supone te ayudan a prepararte para enfrentar los retos que se presenten.

Pero no siempre es así. Sobre todo, cuando hay enfermedades y situaciones que afectan la salud mental del núcleo familiar. Es, precisamente, el tema principal del cortometraje FAMILIA, un thriller psicológico donde se presentan los secretos de una familia puertorriqueña de la alta sociedad y el efecto del divorcio de los padres en la protagonista. Una oportunidad que también permite presentar el serio problema de salud mental en la isla.

El corto, filmado en Puerto Rico, se basa en el guion de la escritora y actriz puertorriqueña Pilar Valdés, quien comparte los roles esterales con la primera actriz Carola García y el primer actor Braulio Castillo. Una historia que, según Valdés, en sus inicios no se escribió pensando en el tema de la salud mental, sino más bien como una forma de rendir tributo a una madre que murió hace casi 11 años.

La actriz Carola García repasa el guion del corto con Pilar Valdés y el director Jamaal Parham, del binomio de cineastas Jams x Bash. (Suministrada)

“Mi mamá y yo teníamos una relación súper hermosa, pero según ha pasado el tiempo, me he dado cuenta de que, en cuanto al duelo, creemos que debe cumplir con ciertos requisitos. Mi experiencia ha sido tratar de hacer cositas para mantener su espíritu vivo”, comenta la joven, quien dice que tuvo una idea “de las cosas más ‘dark’ (oscura) que he pensado”, sobre una madre que regresa de “esos lares espirituales (la muerte)”, para decirle a su hija que le haga daño a su padre.

“Cuando se lo comenté a una amiga, me dijo que era como la versión femenina de Hamlet (famosa obra teatral de William Shakespeare). Así que me dio mucha curiosidad de verlo desde una perspectiva femenina, además de la relación entre una madre y una hija que, muchas veces, o la ponemos muy de color rosa o la ponemos fatal. Y a mí me parece que la relación de las madres y las hijas son hermosas, pero también contenciosas, nos forman, aprendemos de ella y, también pues, nos traumatizan”, explica Valdés sobre la génesis de su guion, aunque aclara que siempre ha tenido muy buena relación, tanto con su madre mientras estuvo viva como con su padre.

“Pero el tema me dio la libertad para explorar creativamente las heridas que no sanan. La verdad es que, cuando comencé a escribir el cortometraje, no lo escribí con (la idea) de que ‘quiero hacer un corto acerca de la salud mental’ o quiero explorar el trauma generacional. En aquel momento yo aún no conocía el trauma generacional como algo validado, era más como algo que escuchaba. Pero después de escribirlo y de entrar en colaboraciones y también recibir la reacción de otras personas, me di cuenta de que sí, que tocábamos una vena que es universal y eso me empoderó a pelear por el proyecto y lograrlo”, agrega Valdés tras subrayar que siempre ha tenido el propósito de crear arte que no solo entretenga, sino que también diga algo.

“Yo, como escritora y artista, no necesariamente quiero decirle a la gente qué pensar, pero sí siento que esto es parte de mi vocación, hacer preguntas y abrir conversaciones”, indica la artista.

Habla el elenco

Se trata, además, de un proyecto muy significativo para la actriz Carola García, quien destaca la “labor inconmensurable de unas productoras valientes que lograron aglutinar un ‘crew’ de ensueño”. “Cuando Patricia Alonso y Maleja Rodríguez me llamaron yo no conocía a Pilar Valdés, pero no fue difícil convencerme. Hacer una película en 35 milímetros en blanco y negro, interpretando a un personaje malo malísimo fue muy divertido y a la vez retante. Pilar Valdés es una escritora, productora y actriz muy interesante. ‘Familia’ es también un homenaje a la historia del cine, los encuadres, la iluminación, los detalles… Me hacen sentirme muy orgullosa de este esfuerzo colectivo, tenemos una película de arte entre las manos, ahora toca que el mundo la conozca”, afirma la actriz.

De forma parecida se expresa el actor Braulio Castillo, para quien participar en este proyecto significa respaldar también a una “una generación que viene con hambre de dejar su huella en la cinematografía nacional”. “Pilar Valdés nos regala un estudio profundo del comportamiento humano bajo las ineptitudes psicológicas del ser humano. Una fotografía impactante de la importancia de la salud mental. Un gran problema poco atendido en nuestra sociedad”.

Pilar Valdés junto a uno de los directores de la película. (Suministrada)

Y es que, como dice Valdés, el cine y el arte en su mejor forma “es un espejo entre todos nosotros para recordarnos de nuestra condición humana, sentirnos menos solos y aceptar quizás esas sombras que nos dan vergüenza”. Ella lo describe en inglés como “shame”. Pero dice que es más que eso. “Son pensamientos que tenemos de que estamos decepcionando a alguien. Es lo mismo cuando hablamos de víctimas de abuso doméstico o abuso sexual, muchas veces no se atreven a hablarlo porque sienten una mezcla entre culpabilidad y vergüenza”.

Este cortometraje, dirigido por Jams x Bash -directores de Pause with Sam Jay en HBO- contó con la producción de Patricia Alonso y Maleja Rodríguez de la casa productora Once:Once, de Rafael Oller en la producción ejecutiva y de ArtClass Content en la post producción. El filme fue estreno mundial la semana pasada en la histórica sala Cine Luna de la Universidad Carlos Albizu, donde se mantuvo la tradición de exhibir las películas en el horario de las 7:00 de la noche, comenta el rector de esta institución educativa, Julio Santana.

La salud mental y la familia

“La Universidad Carlos Albizu es líder en el tema de salud mental. Nosotros hemos apoyado varios proyectos sobre cómo prevenir algunos comportamientos y ofrecer alternativas. La universidad ha sido una plataforma para exponer elementos audiovisuales y cortometrajes documentales porque parte de la visión de la institución es la educación científica, la educación cultural y la educación de asuntos que enriquezca la formación de los profesionales”, explica Santana, quien destaca que FAMILIA tiene un contenido psicológico que aborda la temática de las relaciones familiares y su impacto en la salud mental.

De hecho, el rector resalta que la institución académica siempre ha sido un referente para apoyar este tipo proyectos. Especialmente, para incorporar a la comunidad universitaria y generar “una reflexión que contribuya justamente a eliminar el estigma sobre los problemas de salud mental y apoyar todos los proyectos que vayan en esa dirección”.

Parte del equipo de producción de la pelicula. (Suministrada)

Por eso cree que este proyecto es muy pertinente en estos momentos debido a la forma en cómo se proyectan las consecuencias de las interacciones y las crisis familiares. “Las familias desarrollan, producen valores y favorecen comportamientos que pueden traer este tema como un elemento central del desarrollo de la sociedad”, expone el doctor Santana, mientras subraya que el Cine Luna es un espacio para la exhibición de producciones locales que sirvan para provocar diálogos. En este caso, resalta, la temática sobre salud mental está alineada “con la misión de la Universidad Albizu y su posicionamiento como líder en la formación de profesionales de la salud mental en Puerto Rico”.

Por eso, indica el rector, este corto puede ayudar a las familias a tener los recursos para manejar y trascender las crisis que se generan en la familia y que terminan afectando a la sociedad. “Si las familias tienen los recursos psicológicos, emocionales y sociales para entender los problemas y los conflictos que genera, los puede enfrentar. Pero cuando no se manejan bien sus crisis o cuando no tienen recursos para manejarlas, eso causa hostilidad, violencia o llegar a extremos, como lo es el suicidio, como una manera de escapar de un problema familiar. Por eso el documental es muy pertinente en este momento”, reitera.

En ese sentido, Valdés dice que su película presenta una realidad social relacionada al temor de aceptar que se tiene una enfermedad mental. Una situación que, según indica, afecta a los ricos y a los pobres de la misma forma, sin importar la clase social. “El estigma hace que las personas no busquen los servicios de salud necesarios, lo que agrava las condiciones mentales y terminan en depresión o en el uso de sustancias, lo que tiene otras consecuencias muy serias”, explica Valdés.

De la misma forma, enfatiza que el cortometraje también es una oportunidad para presentar una película que quiere darle esperanza a la gente “para que hagamos un esfuerzo de tratarnos con un poco más amabilidad y humildad, en vez de salir por el mundo pensando en qué obstáculos se me van a presentar, contra quién me tengo que defender y siempre estar a la defensiva”.

“Es importante que salgamos con el corazón un poco más suave y no demos la oportunidad de poder conectar con la humanidad y con el corazón de otras personas, porque la verdad es que nunca sabemos lo que la otra persona está cargando. También me gustaría que nos empoderáramos porque en Puerto Rico hay un talento increíble y al igual que tenemos estrellas en la música y en el arte, también tenemos eso en el cine puertorriqueño”, argumenta Valdés, quien también aspira a “dejar nuestra huella aquí en la isla y en el mundo”.

El actor Braulio Castillo también forma parte del elenco del corto. (Suministrada)

En detalle

Cortometraje “Familia”

Guion: Pilar Valdés

Actores: Pilar Valdés, Carola García y Braulio Castillo

Directores: Jamms x Bash (Jamaal Parhan y Bashan Acuart

Producción: Patricia Alonso y Maleja Rodríguez de la casa productora Once:Once

Producción ejecutiva: Rafael Oller

Postproducción: ArtClass Content

Por ahora, el corto ha sido aceptado para exhibirse en los siguientes festivales:

- L.A. Latinx International Film Festival

- L.A. Shorts International Film Festival

- Rhode Island International Film Festival