Resulta casi imposible evaluar “The Many Saints of Newark”, largometraje de Warner Brothers que estrena esta semana de forma simultánea en cines y en HBO Max, sin el lazo directo que tiene con “The Sopranos”, la galardonada serie de HBO.

Aquí el creador de la serie David Chase da un brinco al pasado en la saga de la familia titular, lo cual posiciona a este largometraje como una precuela donde se averiguan secretos que definitivamente reconfiguran varios eventos claves de la serie.

Como una oferta individual del género de películas de gánster, el filme dirigido por Alan Taylor, quien dirigió varios episodios de la serie, fluctúa entre una meditación del deterioro de la humanidad de sus personajes centrales y una oferta efectiva y dinámica que ilustra como las trampas de la ambición y la corrupción conectan con los miedos y las inseguridades más grandes de todos los personajes. Visto de esta forma, el filme como quiera no logra escapar la sombra de la serie, dado a que lo más interesante y distintivo es que Chase se rehúsa a utilizar arquetipos o etiquetas fáciles.

Aquí ninguno de los momentos de violencia más terribles pueden ser catalogados como evidencia de maldad. Todos son resultados de seres humanos fracasando ante sus limitaciones psicológicas y espirituales. El impacto del filme es que el espectador puede apreciar la verdadera tragedia de cada uno de estos momentos. Para los que conocen la serie, el impacto será mayor y resulta probable que el filme provea un cierre más satisfactorio que el cortar a negro abruptamente en el último episodio de la serie. No me queda del todo claro, si alguien que no haya visto “The Sopranos” sienta ese mismo nivel de satisfacción cuando el filme llega a su conclusión.

Vale la pena resaltar que Tony Soprano no es el protagonista de esta historia. Aquí la trama gira alrededor de su tío Dickie (Alessandro Nivola) y como sus acciones a nivel personal y dentro de la estructura de poder del legado criminal de la familia encarrilan al adolescente a llegar a ser la versión interpretada por James Gandolfini. Aquí el reto de conectar con esto le toca a su hijo, Michael Gandolfini, quien no tiene la oportunidad de demostrar si tiene la intensidad dramática de su progenitor, pero sí su sutileza. El joven actor maneja muy bien la presencia física del personaje y acentúa los momentos que aluden a los conflictos emocionales con los que carga.

Sin embargo, el filme es dominado por el trabajo de Nivola, quien interpreta un personaje que está en negación de sus peores instintos. Leslie Odom Jr. es todo ambición y resentimiento como Harold McBrayer, la mano derecha de Dickie que es empujado hacia una traición clave. Y Ray Liotta como el padre del protagonista.

La presencia de Liotta es particularmente interesante y no solo por como nos recuerda que este mundo no tiene la electricidad de lo que Martin Scorsese hace con este género en “Goodfellas”. Aún así, el filme usa a Liotta en formas atrevidas y experimentales que representan todo lo genial de la serie que está presente en esta película.