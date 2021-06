A dos años del capítulo en el que apareció una taza de Starbucks durante una escena de “Game of Thrones”, la protagonista de la serie, Emilia Clarke, realizó las primeras declaraciones al respecto en una entrevista virtual con theSkimm.

El accidente ocurrió en el cuarto episodio de la octava temporada, llamado “The Last of the Starks”, que se estrenó en 2019. Durante una escena de Daenerys Targaryen, caracterizada por Clarke, se filtró el objeto de la cadena internacional de café, que despertó innumerables memes y risas en las redes sociales.

El error de “Game of Thrones”

Esta semana, Emilia Clarke brindó una entrevista en el programa theSkimm, donde se refirió al error de la producción. La Madre de los Dragones rompió el hielo cuando le preguntaron sobre su bebida preferida para el desayuno y bromeó: “No es Starbucks, no quiero hacer spoiler”.

Acto seguido, se refirió al fallido de la serie. “Voy a decirlo de nuevo para que conste: no fue un error mío. Y lo digo mirándote, Dan Weiss”, señaló.

De esta manera, le pasó la pelota al creador y “showrunner” de la serie, Weiss, y decidió no profundizar más en el tema para dejar abierto el debate de quién cometió la equivocación de aquella escena que se volvió viral.

Más allá de ser un problema para los productores y actores de “Game of Thrones”, el fallo rápidamente tomó un tono de broma e, incluso, HBO se atrevió divertirse con él. En un comunicado emitido por la cadena, manifestaron: “El café con leche que apareció en el episodio fue un error. Daenerys había pedido un té de hierbas”.

La escena de Game of Thrones que se volvió viral por un pequeño detalle.

Un misterio sin resolver

Las risas sobre la misteriosa taza de café trascendieron cualquier frontera y, como no podía ser de otra manera, Starbucks también se atrevió a utilizar el error a su favor. A través de su cuenta de Twitter, hace unos meses comentaron que les parecía una sorpresa que Daenerys Targaryen “no haya pedido bebida Dragón”.

Si bien Emilia Clarke se defendió y aseguró que ella no había tomado ese café, Weiss aún no hizo declaraciones al respecto, por lo que la aparición de la taza de café más famosa de todas, sigue siendo un misterio.