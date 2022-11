Dramas, comedias románticas, películas de aventura, animadas e infantiles forman parte de la variada oferta de producciones navideñas que llegarán a Netflix próximamente.

La plataforma de streaming planea estrenar un total de nueve películas y series de Navidad.

Así que si lo suyo son las cintas de Navidad, anote en el calendario sus favoritas para que no se las pierda.

Navidad de golpe

Estreno: 10 de noviembre.

Con esta película, que marca el regreso de la famosa actriz Lindsay Lohan a la televisión, Netflix dio por inaugurada la temporada navideña.

La cinta está ambientada días antes de Navidad, cuando la consentida y recién comprometida heredera de un hotel sufre un accidente de esquí y pierde totalmente la memoria. La joven millonaria y mimada termina al cuidado de un apuesto viudo sin suerte y dueño de una posada, y su pequeña hija.

Esta es una comedia romántica de poco más de hora y media.

Navidad contigo

Estreno: 17 de noviembre.

Esta es una comedia romántica sobre la famosísima artista pop Angelina, una chica que está cansada de su vida de estrella del momento y que solamente anhela huir de su ajetreada rutina, por lo que un día decide irse a un pueblito en Nueva York para cumplir el sueño de una fanática que vive allí y que anhela conocerla.

Para su sorpresa, en ese sitio no solo encontrará la inspiración que necesita para revitalizar su carrera y produce una canción navideña, sino también una oportunidad de hallar el amor verdadero.

El largometraje, protagonizado por Aimee García y Freddie Prinze Jr., tendrá una duración de una hora y media.

Navidad en la granja

Estreno: 23 de noviembre

El Sr. Cunningham es un hombre viudo y padre de cinco niños que hereda una granja durante la temporada navideña. Él no quiere visitar su nueva propiedad, pero sus pequeños insisten y no le queda más remedio que ir a pasar la época en el pueblo.

Y aunque, la vida pueblerina no es precisamente lo suyo, sus hijos traman un plan para quedarse allí para siempre. Sin imaginarlo, el Sr. Cunningham encontrará el amor, la amistad y el espíritu navideño en ese pequeño lugar, mientras lidia con gansos, vacas y ovejas.

El filme familiar tiene una duración de una hora y 42 minutos.

El diario de Noel

Estreno: 24 de noviembre

Este es un drama romántico e intrigante protagonizado por Justin Hartley (This is Us) y Barrett Doss.

El largometraje narra la historia del exitoso y popular autor Jake Turner, quien regresa a su casa de la infancia justo en Navidad, tras enterarse de que su mamá falleció y debe resolver un tema de la herencia.

En la casa descubre un diario que puede contener secretos sobre su propio pasado y el de Rachel, una mujer joven quien llega al hogar que era de su madre en busca de respuestas sobre su propio pasado.

Juntos se embarcan en un viaje para confrontar su pasado y descubrir un futuro totalmente inesperado e intrigante.

Action Pack salva la Navidad

Estreno: 28 de noviembre.

Este es un especial de 27 minutos para los más pequeños de la casa y muestra a los coloridos amigos tratando de rescatar la Navidad, pues los ciudadanos de Hope Springs han perdido la alegría de la época.

Para llevar a cabo su misión, los amigos unen a un Papá Noel con superpoderes para salvar el día.

Una Navidad llena de Gracia

Estreno: 30 de noviembre

Una comedia basileña de hora y 45 minutos también formará parte del catálogo navideño de este 2022.

Narra la historia de Carlinhos, quien luego de descubrir que su novia lo traiciona, decide llevar a una divertida desconocida a cenar a la mansión de su familia en Navidad.

Gracia resulta ser una invitada capaz de derribar la casa: es una mujer desquiciada y capaz de sembrar el caos en la tradicional familia de Carlinhos. La matriarca de la familia, Lady Sofia, se da cuenta al instante de eso y por ello la extrovertida chica no le agrada; sin embargo, es la nueva “novia” de Carlinhos.

En diciembre

Scrooge: Cuento de Navidad

Estreno: 2 de diciembre.

La eterna leyenda de Charles Dickens renace en esta adaptación musical sobrenatural, que viaja en el tiempo para presentar la historia de Scrooge, un hombre a quien solo le queda una Nochebuena para enfrentar su pasado y construir un futuro mejor.

Con canciones reinventadas de la legendaria ganadora del premio de la Academia, Leslie Bricusse, este cuento de Navidad para toda la familia incluirá canciones para una nueva generación.

Esta producción cuenta con la participación de actores como Luke Evans, Olivia Colman y Jonathan Pryce.

Un jefe en pañales: especial de Navidad

Estreno: 6 de diciembre.

Este es un especial de televisión animado que tendrá una duración de 45 minutos.

El programa mostrará la primera Navidad del Jefe Bebé, quien no quiere tener ninguna relación con la época. Sin embargo, cuando Tim lo lleva al centro comercial para que conozca a Santa, el Jefe accidentalmente intercambia su lugar con un elfo y terminará trabajando en el Polo Norte junto a Santa, con quien tienen una relación comercial de tiempo atrás.

Odio la Navidad

Estreno: 7 de diciembre.

Esta es una serie de comedia italiana de la que hay pocos detalles hasta ahora. Sin embargo, se sabe que es sobre una mujer joven que engaña a sus papás y les dice que tiene novio. Ahora deberá hacer todo lo posible por conseguir una pareja antes de Navidad.