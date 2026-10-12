Fallece a los 34 años actor de la popular serie “Breaking Bad”

El actor RJ Mitte, quien era reconocido por su rol como “Walter White Jr.” en la aclamada serie “Breaking Bad” falleció a los 34 años en Texas, según reportó TMZ este lunes.

Un funcionario del condado confirmó a TMZ su fallecimiento y según se ha informado, se trató de un suicidio. Las autoridades indican que la investigación sobre su muerte sigue en curso.

A principios de este mes, RJ estuvo con su compañero de reparto de “Breaking Bad”, Luis Moncada, en una transmisión en las redes sociales y se les veía de buen ánimo; ambos aparecían sonrientes en estas publicaciones.

RJ participó en 56 episodios de “Breaking Bad” y también es conocido por su trabajo en “The Oak Room”, “The Recall” y “The Guardians of Justice (Will Save You!)”.

Estaba comprometido con Kennedy Suarez y le había propuesto matrimonio en 2025 tras años de relación.

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La última vez que fueron vistos fue en 2019, cuando habló con un fotógrafo de TMZ sobre la necesidad de una mayor representación de actores con discapacidad en Hollywood.

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