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Fallece a los 34 años actor de la popular serie “Breaking Bad”

RJ Mitte interpretó a “Walter White Jr.”, hijo del legendario “Walter White”

12 de octubre de 2026 - 5:13 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El actor RJ Mitte participó en 56 episodios de “Breaking Bad”. (Instagram)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

El actor RJ Mitte, quien era reconocido por su rol como “Walter White Jr.” en la aclamada serie “Breaking Bad” falleció a los 34 años en Texas, según reportó TMZ este lunes.

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Un funcionario del condado confirmó a TMZ su fallecimiento y según se ha informado, se trató de un suicidio. Las autoridades indican que la investigación sobre su muerte sigue en curso.

A principios de este mes, RJ estuvo con su compañero de reparto de “Breaking Bad”, Luis Moncada, en una transmisión en las redes sociales y se les veía de buen ánimo; ambos aparecían sonrientes en estas publicaciones.

RJ participó en 56 episodios de “Breaking Bad” y también es conocido por su trabajo en “The Oak Room”, “The Recall” y “The Guardians of Justice (Will Save You!)”.

Estaba comprometido con Kennedy Suarez y le había propuesto matrimonio en 2025 tras años de relación.

La última vez que fueron vistos fue en 2019, cuando habló con un fotógrafo de TMZ sobre la necesidad de una mayor representación de actores con discapacidad en Hollywood.

---

La Línea PAS brinda apoyo 24/7 para crisis de salud mental, incluyendo pensamientos suicidas, depresión o violencia de género. Llama al 9-8-8 o al 1-800-981-0023.

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Breaking BadfallecimientoActores
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Shakira Vargas Rodríguez
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Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
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