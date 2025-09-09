Opinión
9 de septiembre de 2025
87°ligeramente nublado
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Actor de “Breaking Bad” es detenido tras altercado con una vecina

A Raymond Cruz se le señala por mojarla con una manguera

9 de septiembre de 2025 - 9:42 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El actor enfrenta cargos por una agresión menor. Foto: IMDB. (Suministrada)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Raymond Cruz, actor que interpreta a Tuco Salamanca en “Breaking Bad“, fue detenido en Los Ángeles, bajo sospecha de un delito menor de agresión.

Cruz fue liberado y deberá regresar a la corte el 1 de octubre.

De acuerdo con información publicada por TMZ, los hechos ocurrieron la mañana de este lunes, cuando alguien llamó a los servicios de emergencias alegando que Cruz había rociado a su hija con una manguera de jardín.

Testigos, según los reportes oficiales, relataron que el incidente comenzó cuando Cruz se encontraba lavando su coche; la joven se estacionó justo en frente del vehículo y aunque el histrión le pidió que se apartara, ella no hizo caso alguno.

Cruz la roció con agua mientras y, aunque parece que se trató de un accidente, la chica interpretó el acto como intencional.

Tras la llegada de los oficiales, el actor fue detenido y llevado a la estación de policía.

Según las leyes del estado, al tratarse de un arresto por delito menor, el caso estará a cargo del Fiscal de la Ciudad y tras una audiencia solo recibiría una advertencia y, en ocasiones, se ofrece completar cursos de control de la ira a cambio de retirar los cargos.

Hasta el momento no se han presentado cargos formales, y el representante del actor se negó a hacer comentarios sobre lo ocurrido.

Tags
Breaking BadArrestos
ACERCA DEL AUTOR
El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
Entretenimiento
¿Quiénes somos?

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: