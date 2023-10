El actor y estrella de la serie televisiva “Friends”, Matthew Perry, falleció este sábado, confirmó el periódico Los Angeles Times mediante fuentes anónimas de la policía de Los Ángeles.

Según el periódico, Perry, de 54 años, fue encontrado, sin signos vitales, en la tarde de este sábado en un jacuzzi en su casa en Los Ángeles, California.

Agentes de la División de Robos y Homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles están investigando la muerte.

Perry dio el salto a la fama mediante el personaje de Chandler Bing en la serie de comedia “Friends” de NBC, que estuvo en el aire desde el 1994 hasta el 2004. Su personaje pronto se convirtió en uno de los favoritos de la fanaticada.

A través de su carrera, estelarizó producciones como “Fools Rush In” con la actriz Salma Hayek, “The Whole Nine Yards” y “The Whole Ten Yards” con Bruce Willis y “Three To Tango” con Neve Campbell y Dylan McDermott.

Por años, Perry luchó contra la adicción a las drogas y el alcoholismo.