Fallece Richard M. Sherman compositor de la música de "Mary Poppins" y "The Jungle Book"

The Walt Disney Co. anunció que Sherman falleció el sábado en un hospital de Los Ángeles debido a una enfermedad relacionada con la edad. “Generaciones de cinéfilos y visitantes de parques temáticos han conocido el mundo de Disney a través de las magníficas y eternas canciones de los hermanos Sherman. Incluso hoy en día, el trabajo del dueto sigue siendo la voz lírica por excelencia de Walt Disney” , dijo la compañía en un recordatorio publicado en su página web.

Cientos de créditos

Entre sus cientos de créditos como letrista y compositor figuran también las películas “Winnie the Pooh”, “The Slipper and the Rose”, “Snoopy Come Home”, “Charlotte’s Web” y “The Magic of Lassie”. Sus musicales en Broadway incluyen “Over Here!” de 1974 y puestas en escena de “Mary Poppins” y “Chitty Chitty Bang Bang” a mediados de la década de 2000.