No es la historia, es cómo se cuenta. Esa parecería ser la premisa detrás de “Three Thousand Years of Longing”, largometraje de MGM que estrenó esta semana en los cines de Puerto Rico. Sin embargo, una versión más acertada de esa premisa simple sería la siguiente: No es la historia, es la forma magistral en que el cineasta George Miller (“Mad Max Fury Road”, “Happy Feet 2″) toma el material y lo convierte en una experiencia profunda y trascendental.

Gran parte del atractivo del filme es la forma en que el guion, escrito por Miller y Augusta Gore, desafía el poder ser categorizado en un solo género. Uno de los filmes más románticos de este año se apoya grandemente en elementos de fantasía sin dejar de ser esencialmente un experimento intelectual. El que el todo eso tenga cohesión artística tiene que ver con la dirección simple y efectiva de Miller. El mejor ejemplo de esto son las interpretaciones de Tilda Swinton e Idris Elba en los roles protagónicos. De la mano de su director, estos maravillosos actores logran darle credibilidad a los elementos fantásticos de la historia a la misma vez que exaltan como gran parte del filme es un debate y una seducción simultánea que sucede entre dos seres extraordinarios.

En esta película, Swinton interpreta a Alithea, una erudita experta en narrativas universales que al principio de la trama llega a Estambul para dar una charla. Durante su estadía y varios eventos inesperados, la protagonista se topa con una botella que revela la presencia de un genio (Idris Elba). La dinámica entre estos dos personajes parecería ser la convencional. Ella tiene la oportunidad de obtener lo que quiera con tres deseos y la única forma que él puede ganar su libertad y no volver a quedar encerrado es cumpliéndolos. El primer viraje a esto viene directamente del temperamento de Alithea. Desde el primer momento lo que define a la persona es estar completamente conforme con su vida. A esto se le suma una habilidad de perderse en una introspección elaborada. Esto la lleva ser una de las pocas personas en el planeta que piensa que en realidad no desea más nada en su vida.

Con esto como un reto, el genio se da la tarea de contarle todos los detalles de todas las veces que ha quedado atrapado y cómo los que han incurrido en sus servicios han aprovechado o malgastado sus deseos. Es en esta sección de la historia, que el filme revela sus verdaderas ambiciones. La simpleza de la situación central abre el espacio para un filme que obsesivamente quiere detallar la naturaleza de contar una historia a la misma vez que explora, crea o destruye una conexión emocional genuina entre dos personas.

El filme tropieza un poco en el cierre de la historia de los protagonistas, pero su mayor acierto es la forma en que el filme logra que la magia, el romance y el intelecto puedan coexistir en pantalla. “Three Thousand Years of Longing” es uno de esos filmes especiales que logra que su poesía cinematográfica y sus ambiciones artísticas lleguen totalmente libre de pretensiones.