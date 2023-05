Melissa McCarthy saltó de la escena del “stand-up comedy” de Nueva York a estudiar en el prestigioso The Actors Studio y de ahí, a la pantalla grande en la recordada comedia “Bridesmaids”, con la que se grabó en la memoria del público cinéfilo y obtuvo su primera nominación al Oscar; la segunda llegaría con la genial “Can You Ever Forgive Me?”.

Con su trayectoria esta actriz ha dejado claro que se siente como pez en el agua, lo mismo con un texto humorístico que en una tragicomedia. Y precisamente como pez, o mejor dicho, molusco en el agua se sintió en la piel de la deliciosamente malvada “Ursula”, para la nueva versión de acción real del clásico de Disney “The Little Mermaid”.

Con el sentido del humor que se ha convertio en una favorita del público, McCarthy comparte detalles de su experiencia durante el rodaje del filme que llega a las salas de cine el 25 de mayo.

¿Hasta qué punto conocía la película animada? ¿Cómo se dio el involucrarse con el nuevo filme?

“Me involucré con ‘The Little Mermaid’ rogándole a Rob Marshall que me considerara. Le dije: ‘Puedo hacer el catering. Preparo un humus muy rico’, así que estoy segura que fue eso, mi humus. Cuando conversé con Rob por primera vez sobre la película, le dije: ‘Es una película que miré, no sé, al menos 500 veces’. Yo trabajaba de niñera en Nueva York cuando salió la película, y todas las noches las niñas que cuidaba podían ver parte de una película antes de dormir, y eligieron ‘The Little Mermaid’ durante como un año y medio. La mirábamos una y otra vez, y ahora me doy cuenta de que nunca me aburrí de la película. Me encantó el guion nuevo. Me pareció moderno de una extraña manera no moderna y, como tema central, presenta una relación compleja entre Ariel y el rey Tritón. Ella es una adolescente que se rebela, algo que no se ve mucho en las películas de Disney más antiguas. Y siempre pensé que Úrsula era genial. Es un personaje inescrupuloso, pero la entiendo con toda el alma, así que poder interpretarla fue como un delirio febril”.

¿Cómo describiría a Úrsula?

“Nunca me imaginé que iba a interpretar a una villana tan increíblemente icónica. Es maravillosa, y es como una mujer de la noche; de hecho, siempre me la imaginé con un Martini y un cigarrillo en la mano. Es muy seductora e intrigante, pero siempre igual le tengo lástima porque ella está marginada, y no empezó siendo tan mala. Creo que estuvo sola en su madriguera durante tanto tiempo con sus anguilas, Flotsam y Jetsam, que está un poco loca. En su guarida hay una colección de todos sus tesoros. Hay calaveras, almejas, perlas y restos de personas que la enojaron. Su guarida es oscura y turbia, y parece como un boudoir porque tiene un espejo y todo su maquillaje. Hay opulencia y tenebrosidad al mismo tiempo porque ella está en un lugar de mucha oscuridad, literal y emocionalmente. Mi objetivo era crear una villana que se puede amar y odiar al mismo tiempo. Si uno pudiera salir a tomar algo con algún personaje del reino de Disney, yo elegiría a Úrsula, sin ninguna duda”.

¿Cómo ve la historia que presenta el filme?

“‘The Little Mermaid’ es una historia clásica sobre un padre protector y una joven que se está convirtiendo en mujer. Todavía lucha con los desafíos de la autonomía versus ser la hija de papá, y hasta qué punto puedes estirar esos límites. Es con lo que luchan todos los padres con sus hijos. Y luego está la bruja del mar, que hace un pacto infernal con Ariel. Ella le dice que le puede conceder la habilidad de caminar en la tierra y estar entre los humanos, pero que en tres días, alguien tiene que enamorarse perdidamente de ella, de lo contrario Úrsula se quedará con su voz. Y Ariel acepta el trato, pero tendrán que ver la película para ver qué pasa”.

Melissa McCarthy destaca cómo el talento y la calidad humana de la actriz y cantante Halle Bailey, protagonista de “The Little Mermaid”, fueron piezas fundamentales durante el rodaje de la cinta. (Suministrada)

¿Cómo fue trabajar con el resto del elenco?

“Halle Bailey es una delicia absoluta. Es muy profesional. Tiene una voz hermosa, natural y potente encerrada en esa personita pequeña. Y sí, tiene una voz increíble, pero es lo que hace con su voz lo que es tan maravilloso. La historia que cuenta y cómo la canta, la emoción que le pone, ya sea de fortaleza o de vulnerabilidad. Se puede tener una voz perfecta, pero si no puedes contar la historia no es lo mismo. Y ella tiene las dos cosas, es una actriz estupenda, es un encanto. Las dos teníamos un audífono porque a veces estábamos en el otro extremo del escenario pero teníamos que escucharnos. Ella se sentaba en su lugar y yo le decía: ‘No tienes por qué estar aquí’. Y ella me contestaba: ‘No. Me voy a sentar siempre aquí’. Y siempre está tarareando. Muy bajito, solo porque yo tenía un audífono la podía escuchar, lo que prueba lo adorable que es. Siempre estaba tarareando una melodía suave y hermosa, y era como que yo era la única que podía escucharla. Nunca le dije nada porque no quería que dejara de hacerlo. Pero lo hacía tan bajito que nadie sabía que lo estaba haciendo. Es como si ella se desplazara con esta melodía hermosa que está dentro de ella. Es una persona realmente muy especial. Eso se siente, y se transmite también a la pantalla. Fue increíble también trabajar con Javier Bardem, pero ¡por Dios!, cuando está trabajando, puedes sentir cómo dispara esos rayos. Valga el juego de palabras, por el rey Tritón. Pero es así. Puede canalizar esa energía, de modo que uno la siente. Y se siente a través de la cámara. Y cuando está haciendo lo que hace tan bien, tiene mucha potencia. El solo trabajar con él, y luego descubrir que además es muy divertido, ¿cómo pude tener tanta suerte?”

¿Qué tipo de entrenamiento tuvieron para la filmación?

“Nuestro coordinador de escenas de riesgo, Adam Kirley, tenía un equipo increíble de dobles que trabajaban con él, y hubiese sido imposible hacerlo sin ellos. Era un entorno mágico. Había equipos que nunca había visto, como unos balancines gigantes operados por siete personas y unos enormes aparejos que giraban y rotaban, y a veces me ponían en unos cables con los que me elevaban hasta el techo, lo que me encantaba. Nunca tuvimos que fingir porque estábamos moviéndonos en ese estado alterado. Y nunca era rítmico o simétrico, que es exactamente como es bajo el agua. Uno realmente tenía la sensación de estar flotando, así que pudimos sentirlo como actores. Eso era importante para Rob Marshall porque es muy difícil hacer que alguien parezca estar flotando en el agua. La fuerza y la destreza física de los integrantes del departamento de escenas de riesgo era increíble. Estaban siempre corriendo o empujándonos o deteniéndonos o haciéndonos girar”.

¿Cómo fue trabajar con la diseñadora de vestuario?

“Colleen Atwood increíble. Tiene un sistema impresionante, un imperio, y me llevó a conocer todos los departamentos. Vimos a los tintoreros y en donde hacen las telas y los tejidos para hacer las escamas. Verla a ella y a todo su equipo trabajar fue como ver armarse una sinfonía. Los movimientos de Úrsula son sensuales y deslizantes, parece que siempre se estuviera deslizando de la banqueta de un bar. Mis tentáculos eran bailarines. Así que cada vez que yo danzaba de la cintura para arriba, tenía estos ocho bailarines extraordinarios, cada uno haciendo un tentáculo. Rob Marshall quería que yo sintiera mi entorno y me imaginara su longitud y su tamaño. Y tenía razón porque eso hizo una gran diferencia. ¡Qué lujo poder sentirse realmente como un pulpo! Tuvo un gran impacto en cómo se desarrolló mi movimiento. Nuestros coreógrafos, Tara Nicole Hughes y Joey Pizzy, son seres humanos extraordinarios, y cada día con ellos fue un placer total.

Cuéntenos sobre la música de la película.

“Ensayar con Alan Menken y Lin-Manuel Miranda fue tan aterrador como emocionante. Era yo y estos dos grandes de la música. Pero las canciones nuevas son hermosas. Fue muy emocionante estar con gente que uno admira tanto porque aunque hace tiempo que hago esto, todavía me turbo ante ciertas personas porque son tan extraordinarias en lo que hacen, y esos dos señores están muy arriba en esa lista. Cantar fue un sueño hecho realidad para mí porque estaba entusiasmada y aterrada a la vez, y me tocó cantar ‘Poor Unfortunate Souls’, que es una de las canciones más fabulosas de todos los tiempos. Pero practiqué mucho, y ensayamos durante meses porque eso no es algo que suelo hacer, pero quería hacer honor a esa música y a esa partitura. Cuando grabamos con la orquesta, fue tan emocionante que no quería que terminara”.

¿Cómo fue trabajar con Rob Marshall como director?

“En realidad es ridículo, porque no sé qué decir sobre él. El plató fue diferente a todo lo que hice hasta ahora, y yo amo mi trabajo, y amo todos mis platós, pero había una precisión y una calidez especial, y todo estaba tan bien pensado. La iluminación era hermosa y el trabajo de cámara, exquisito. Todos quieren trabajar con Rob Marshall. Cuando nos fuimos, todos lloramos. Decíamos: ‘Nadie va a ser tan agradable como Rob Marshall’. Tener a alguien tan amable, tan dulce, tan bueno en lo que hace, y que también te haga pasar un momento divertido y que sea gracioso como es él, es como estar en el paraíso. Era un plató de una felicidad contagiosa”.

¿Qué puede esperar el público de la película?

“Me entusiasma que el público experimente este nuevo mundo y vea esta versión reinventada de la película que a todos nos gusta tanto. Rob Marshall y su elenco y equipo crearon un hermoso tapiz de quiénes realmente componen el mundo. Y Halle Bailey realmente se apropia de ese papel. Yo vi tantos videos de estos hermosos niñitos que no se ven representados en la pantalla, así que ver a Halle como La Sirenita va a significar muchísimo para ellos. Creo que vamos a estar sintiendo eso durante mucho tiempo”.