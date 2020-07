Desde que fue estrenada el pasado 30 de junio, la película Force of Nature, protagonizada por Mel Gibson y grabada en Puerto Rico, se colocó en el tope de ventas del NPD VideoScan First Alert, que rastrea las ventas combinadas de unidades de DVD y Blu-ray Disc. De la misma forma, el filme dirigido por Michael Polish, también quedó número uno en la tabla de alquiler de Media Play News para la semana que terminó el 5 de julio. Por otro lado, la película se ha mantenido entre los primeros cinco lugares de ventas en iTunes durante la pasada semana.

La cinta, que trata sobre un robo millonario, perpretado durante el paso de un huracán devastador sobre Puerto Rico, fue duramente recibida por la crítica especializada tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos, por sus carencias a nivel de guion y dirección, lo que resultó en una trama carente de marco de realidad.

La película contó con una inversión de $24.7 millones y fue producida por The Pimienta Film Company entre julio y agosto del 2019. La producción, que contrató en su mayoría talento local, generó 821 empleos entre directos e indirectos en la isla.

“Estamos sumamente complacidos con el desempeño de audiencias que ha logrado esta película. El lanzamiento se da en un momento en el que hay una enorme demanda por nuevos contenidos, está muy bien hecha en cuanto a sus valores de producción a cargo de un 99% de talento puertorriqueño y cuenta con un buen reparto”, destacó Luillo Ruiz, principal ejecutivo de la casa productora, a través de un comunicado de prensa.

“Sabemos que ha habido reseñas polarizantes entre los críticos sobre su trama y contenido, pero la audiencia ha dado también su contundente opinión. En Puerto Rico se están produciendo trabajos de gran calidad fílmica y técnica, lo que ha convertido a esta industria en una cada vez más relevante para nuestra economía”, continuó Ruiz.

Gibson, quien tiene dos premios Oscar por su película “Braveheart”, comparte créditos en este filme con Emile Hirsh, que formó parte del elenco de “Once Upon a Time in Hollywood”, nominada al Oscar en la pasada entrega, y David Zayas, reconocido por su rol como detective en “Dexter”, serie de Showtime que fue un gran éxito de audiencia.

Force of Nature está disponible para ser vista en plataformas como iTunes y Amazon Prime.