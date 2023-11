Entrevistar a dos niñas de cuatro años no es tarea fácil, sobre todo si están en un ambiente con bastantes objetos que las pueden distraer, como pueden ser libros y peluches. Sin embargo, hablar con las niñas Linda y Sophia Aguayo Betancourt se hizo muy ameno por su jovial personalidad y por la presencia de su madre, Francheska Betancourt durante un encuentro en la biblioteca de la escuela donde estudian las niñas.

En estos días, el rostro de Linda se puede ver en las salas de cine de Puerto Rico, gracias a que interpreta el papel de Patria, hija de los protagonistas de la trama, Encarnación (Héctor Aníbal) y Pura (Essined Aponte), en la película puertorriqueña “Érase una vez en el Caribe”. Su hermana Sophia, quien es su gemela fraterna, sirvió como su doble.

Todo el que ha visto la película ha quedado sorprendido de la actuación de la niña, sobre todo al enterarse de que solamente tenía 3 años a la hora de grabar. Al cumplirse un año y medio del rodaje de la película por varios puntos de la isla, las niñas todavía tienen recuerdos de la grabación, sobre todo del tiempo compartido con los actores principales que hacían de sus padres, así como de jugar con unos palos de madera que se usaban para practicar las escenas en las que los personajes batallaban con machetes.

Francheska Betancourt, al centro, comparte con sus hijas Linda (izquierda) y a Sophia Aguayo Betancourt (derecha) en la biblioteca de la Escuela Josefita Monserrate de Sellés, en San Juan. (Josian Bruno/GFR MEDIA)

Sin embargo, si no hubiera sido por una compañera de trabajo de Betancourt, quizás las niñas no hubieran tenido su primera experiencia en una producción cinematográfica. “En 2021 una compañera me dijo, ‘mira, vi una promoción de un casting de una película donde están buscando unas nenas pequeñas, de la edad de tus hijas’. Me mandó el anuncio y rápido les envié un correo electrónico. El director de talento me llamó rápido, me explicó de qué era el casting y me pidió que les hiciera un vídeo”, detalló la madre de las niñas, quien trabaja como enfermera en el área de Epidemiología del Departamento de Salud de Puerto Rico.

“Una vez vieron el vídeo, me llamaron para que pasáramos por las oficinas de ellos para verlas en persona. Cuando llegamos allí había otras niñas para la audición. Ese mismo día las seleccionaron y, de sorpresa, les presentaron a Héctor y Essined y la dinámica con ellos fue súper buena desde el principio”, explicó Betancourt. “Allí hubo mucho amor y empezaron a jugar a con ellas. Desde ese momento se desarrolló la buena química que se pudo ver en la pantalla”.

Mientras la joven madre conversaba con este periodista, las niñas corrían, hablaban entre sí y se reían juntas, sin saber muy bien lo que estaba ocurriendo en esos momentos. Algo similar a lo que ocurrió durante la filmación de la película dirigida por Ray Figueroa, ya que, según explicó la madre de las niñas, en cada escena que iban a rodar le tenían que explicar a Linda lo que estaba ocurriendo como si fuera real. De hecho, las niñas identifican a los personajes interpretados por Israel Lugo o Eddie Díaz, entre otros como “los malos”, al recordar las escenas en que es secuestrada en la película. Eso sí, le explicaban que todo era un juego.

“Ellas seguían instrucciones en todo momento. Les explicaron que no podían mirar a la cámara y ellas lo hacían. A pesar de que se tenían que repetir las escenas una y otra vez, los productores y el director estaban bien contentos, porque les daban las instrucciones y ellas repetían todo como les habían indicado”, añadió Betancourt, al describir los dos meses de grabación que se llevaron a cabo en turnos de no más de ocho horas al día, en el caso de las niñas. “Por cierto, había ocasiones bien graciosas que ocurrían antes de que comenzaran a grabar, donde Linda decía, ‘paren, que quiero un beso de mi mamá’. Ellos me buscaban, yo entraba al set, le daba el beso y después ella gritaba ‘acción’. Todo el mundo se reía con ella”.

Linda Aguayo Betancourt, a la derecha, aparece en la película "Érase una vez en el Caribe", interpretando a Patria, mentras que su hermana gemela Sophia, a la izquierda, tuvo a su cargo ser el doble de este mismo personaje. (Josian Bruno/GFR MEDIA)

Durante las grabaciones, Betancourt se dividió el tiempo en el set con su esposo y padre de las niñas, Chris Aguayo. De hecho, Linda y Sophia tenían su propio ‘trailer’ para usar como camerino y contaron con una maestra de actuación que estuvo en todo momento con las niñas en caso de que necesitaran hacer algo diferente en cámara, para que les explicara. La película se grabó en 2022 en distintos pueblos de Puerto Rico como Manatí, Carolina, Cidra y Dorado.

Luego de haber estrenado en la isla el 12 de octubre de 2023, tanto las niñas como toda su familia han visto la película en tres ocasiones, incluyendo la premier. “Hemos ido en familia a ver la película, incluyendo a mi abuela, que tiene 90 años, que quedó fascinada al verla. Ella no podía creer que sus bisnietas estuvieran en la pantalla de un cine”, destacó Betancourt, quien también es madre de una niña de 12 años y un niño de 7 años.

La enfermera también aprovechó la entrevista para agradecer a todas aquellas personas con las que tuvieron contacto antes, durante y después de la grabación de la película. “El respeto, el profesionalismo, la enseñanza, el amor y lo mucho que se disfrutó en este recorrido de grabaciones describe a la producción entera, el algo que nos llevaremos de la gran familia que fue esta producción”, explicó Betancourt, “Nos sentimos bien orgullosos como padres y le agradecemos a nuestras niñas habernos hecho reír, llorar y ponernos nerviosos. Verdaderamente las amamos”.

Escena de la película puertorriqueña "Érase una vez en el Caribe", donde aparece Linda Aguayo Betancourt como el personaje de Patria. (Captura)

Por ahora, las gemelas tienen una niñez normal, que combinan con sus clases en Pre Kinder en la escuela, clases de ballet en Andanza y la práctica de balompié. Aunque todavía es muy pequeña para saber qué quiere ser cuando sea grande, Linda le ha expresado a su madre el deseo de volver a actuar, por lo que están esperando a que cumpla cinco años para ponerla en clases de actuación. “Si ella quiere irse por ese campo, estaría muy bien y más si le gusta. Pero nosotros la apoyaríamos en cualquier cosa que ella decida hacer cuando sea grande”.