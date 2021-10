La película de horror “Halloween Kills” fue la más taquillera en las salas de cine de Norteamérica este fin de semana, según estimados de la industria anunciados el domingo.

El filme dirigido por David Gordon Green obtuvo 50.4 millones de dólares al estrenarse en 3,705 salas de cine, según los cálculos. Eso superó las expectativas de los expertos, que habían vaticinado una recaudación de unos 30 millones de dólares.

En segundo lugar quedó la nueva película de James Bond “No Time To Die” con 24.3 millones, un descenso de 56% con respecto al fin de semana anterior, para un total de 99.5 millones.

Más abajo en las recaudaciones se ubicó “The Last Duel”, un drama del siglo XIV dirigido por Ridley Scott, con actuaciones de Matt Damon, Ben Affleck, Jodie Comer y Adam Driver. Recaudó 4.8 millones de dólares de 3,065 salas de cine.

A continuación, las ventas estimadas de boletos del viernes al domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras definitivas serán dadas a conocer el lunes.

1. “Halloween Kills”, 50.4 millones de dólares.

2. “No Time to Die”, 24.3 millones.

3. “Venom: Let There Be Carnage”, 16.5 millones.

4. “The Addams Family 2″, 7.2 millones.

5. “The Last Duel”, 4.8 millones.

6. “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”, 3.5 millones.

7. “Free Guy”, 680,000 dólares.

8. “Lamb”, 543.000 dólares.

9. “Candyman”, 460,000 dólares.

10. “Dear Evan Hansen”, 410,000 dólares.