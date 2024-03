Hayao Miyazaki no piensa en retirarse después de ganar su segundo Oscar a los 83 años

Tokio — Ghibli, el estudio japonés que acaba de ganar su segundo Oscar a la mejor película de animación por “Kimitachi wa dô ikiru ka” (“El niño y la garza”) , aún no ha dicho qué planes tiene para el futuro, pero su fundador Hayao Miyazaki , no descarta hacer otra película.

Es el segundo premio para Ghibli tras conquistar el Oscar en 2003 por “Sen to Chihiro no kamikakushi” (“El viaje de Chihiro”). Los dos filmes del estudio son los únicos dibujados a mano que han ganado en esta categoría.

Los medios japoneses elogiaron las películas de Ghibli y Godzilla, señalando que una doble victoria en los Oscar no había ocurrido para el país desde 2009 cuando ganó en la categoría de película extranjera (ahora llamada largometraje internacional) por “Okuribito” (“Despedidas”) y en la de cortometraje animado por “Tsumiki no ie” (“La casa de pequeños cubos”).

“War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko”, que triunfó en la categoría de cortometraje animado, está inspirado en la música de la artista japonesa Yoko Ono y su esposo, el Beatle John Lennon. Su hijo Sean, quien coescribió el filme, deseó feliz Día de la Madre Ono en el escenario de los Premios de la Academia.