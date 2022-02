La actuación estaba en sus venas. Y aunque algunas pensaron en tomar otra ruta, la sangre pudo más. Se llaman Mamie Gummer (38), Grace Gummer (35) y Louisa Jacobson (30), son hermanas y sus nombres ocultan sus raíces hollywoodenses: ellas son hijas de la venerada actriz Meryl Streep.

Nacidas al interior de su matrimonio con el escultor Don Gummer, a ellas tres se suma el mayor de los hermanos, Henry Wolfe Gummer (42), actor ocasional que ha preferido dedicarse más a la música. Ninguno, como es evidente, ha optado por asumir el apellido de su famosa progenitora. Y aunque no han querido que el nombre opaque sus carreras individuales, escapar de él ha sido imposible.

La última en unirse a la “dinastía Streep” es Louisa Jacobson (que optó por asumir el apellido de su abuela materna), que acaba de debutar en pantalla en la serie de HBO “La era dorada”, la última creación de Julian Fellowes, el mismo de la exitosa “Downton Abbey”. En el programa, ambientado en un exclusivo barrio del Nueva York de fines del siglo XIX, interpreta a Marian Brook, una joven que después de la muerte de su padre debe mudarse con sus tías Ada (Cynthia Nixon) y Agnes (Christine Baranski), esta última una acaudalada viuda que rechaza la emergente camada de nuevos ricos que comienzan a aparecer en su entorno. Para Marian, ajustarse a la vida con sus tradicionales anfitrionas no será fácil.

Solo con experiencia en el piloto de una serie de la señal de cable FX que no prosperó, titulada “Gone Hollywood”, Jacobson llevaba años dedicada al teatro y al modelaje, aunque primero estudió sicología en la Universidad de Vassar (alma mater de Streep). Prontamente el oficio materno comenzó a emerger, y estudio actuación en Oxford y Yale. Sin más proyectos confirmados, la buena recepción de la crítica a “La era dorada” le otorga a la actriz un futuro promisorio.

Mamie Gummer, la mayor de las hermanas, debutó en cine cuando aún no cumplía los dos años, interpretando a la hija de Streep en la película “El difícil arte de amar” (1986), de Mike Nichols, aunque en los créditos ella aparece con el nombre de Natalie Stern. Ya de adulta volvería a trabajar con su madre en la comedia de Jonathan Demme “Ricki and The Flash: Entre la fama y la familia” (2015). También fue la versión joven de Streep en el drama “Evening” (2007). En televisión ha participado en series como “The good wife”, “Elementary”, “True detective” y en 2012 protagonizó la serie “Emily Owens, M.D.”, que apenas duró una temporada.

A la otra miembro del clan, Grace Gummer, también le tocó interpretar de niña a la versión joven de su madre en la adaptación de la novela de Isabel Allende “La casa de los espíritus” (1993). Y aunque estudió historia del arte, también en Vassar, y trabajó varios años en el mundo de la moda, la actuación terminó por cautivarla. Ha actuado en películas como “Larry Crowne” (2011) y “Frances Ha” (2012), en televisión ha adquirido mayor notoriedad en series como “The newsroom”, la saga “American horror story” y “Mr. Robot”.