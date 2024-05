Hombre que comió McDonald’s por un mes para el documental “Super Size Me”, muere de cáncer a sus 53 años

El documentalista, natural de Virginia Occidental, rodó la segunda versión de su oscarizada pieza audiovisual, titulada “Super Size Me 2: Holy Chicken” (2019), enfocándose en las presiones de las grandes cadenas de comida rápida sobre las pequeñas granjas avícolas familiares, pero esta segunda entrega no tuvo tanta aceptación.

El legado de Spurlock condensa decenas de proyectos donde trató temas controvertidos para la sociedad estadounidense que abarcaron el trabajo de la población migrante (”30 Days”), la Guerra de Afganistán (”Where in the world is Osama Bin Laden?”), el poder del marketing en el sistema capitalista (”The Greatest Movie Ever Sold”) o la moda de las modificaciones corporales (”7 Deadly Sins”), entre otros.