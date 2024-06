“Inside Out 2” se convierte en el segundo estreno animado más grande de la historia al recaudar $155 millones

No sólo es el segundo fin de semana de estreno con mayor recaudación en los casi 29 años de Pixar haciendo películas y el segundo estreno animado más grande de la historia (sólo detrás del lanzamiento de “Incredibles 2″, que debutó recaudando $182.7 millones en 2018); también es el mayor estreno de 2024, en que ninguna película debutó por encima de los $100 millones . Con un estimado de $140 millones en ingresos a nivel internacional, “Inside Out 2″ tuvo un debut mundial asombroso y récord: $295 millones.

El éxito es significativo para Pixar y marca un muy necesario regreso para un estudio que ha tenido una serie de lanzamientos decepcionantes, incluido “Elemental” , que finalmente se convirtió en un éxito, y “Lightyear” , que no lo fue. También es de vital importancia para el ecosistema de Hollywood y la salud de la exhibición en salas, que había tenido un déficit del 26% antes de este fin de semana . “Inside Out 2″ marca el mayor estreno desde que “Barbie” amasó $162 millones el fin de semana de su estreno en julio pasado.

Se estima que la producción de “Inside Out 2″ costó alrededor de $200 millones, lo que no incluye los millones gastados en marketing. Al comenzar el fin de semana, se esperaba un debut en el rango de los $90 millones, lo que habría estado a la par del primer fin de semana de “Inside Out” en junio de 2019.

Películas más taquilleras este pasado fin de semana

3. “Kingdom of the Planet of the Apes” - $5.2 millones

10. “Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring” - $632,910