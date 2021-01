Dos décadas después de su exitosa colaboración en “Requiem for a Dream” (2000), el actor Jared Leto y el cineasta Darren Aronofsky se reunirán en la película “Adrift”, informó ayer el portal Deadline.

Basado en un relato de Koji Suzuki, este thriller girará en torno al descubrimiento en pleno océano de un yate abandonado por parte de un pesquero.

“Adrift” contará con la aportación de Jason Blum, que es probablemente el productor de terror y suspense más influyente de Hollywood en la actualidad.

En la trayectoria de Blum destacan películas como “Split” (2016), “Get Out” (2017), “Us” (2019), “The Invisible Man” (2020) o las sagas fílmicas de “Paranormal Activity”, “Insidious” y “The Purge”.

Leto ganó el Óscar al mejor actor de reparto por “Dallas Buyers Club” (2013) y ha destacado también en películas como “Suicide Squad” (2016) o “Blade Runner 2049” (2017).

Leto tiene pendiente de estreno la cinta “Morbius”, que es un “spin-off” (película derivada) de las historias de Spider-Man y cuyo estreno se ha retrasado en varias ocasiones por la pandemia.

La película que sí podrá estrenar este mismo viernes es “Little Things”, que desembarcará de forma simultánea en los cines y en la plataforma HBO Max con un trío estelar en su reparto: Denzel Washington, Rami Malek y el propio Leto.

En este thriller policial, el actor da vida a un misterioso hombre que, según los investigadores interpretados por Washington y Malek, es el asesino en serie que está aterrorizando a Los Ángeles (EE.UU.).

”Realmente pasé más tiempo pensando en él como una persona. Me daba mucha curiosidad: por qué no encajaba, por qué no conectaba con la gente. Era cómo ‘por qué, por qué, por qué y por qué de nuevo’”, explicó Leto en una rueda de prensa en la que participó Efe.

”Y como dice el señor Washington, haces preguntas y llegas a más preguntas. A veces encuentras algunas respuestas y ese es el juego”, añadió.

Por su parte, Aronofsky fue candidato al Óscar a la mejor dirección por “Black Swan” (2010), la cinta que le dio la estatuilla a la mejor actriz a Natalie Portman.En su muy particular filmografía aparecen también títulos como “Pi” (1998), “The Fountain” (2006), “The Wrestler” (2008) y “Mother!” (2017).