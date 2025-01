Jennifer López inspira en “Unstoppable”: la emotiva historia real del luchador Anthony Robles

Protagonizada por Jharrel Jerome (”When They See Us”- “Así nos ven”) la película, que se estrenará en Prime Video el próximo 16 de enero , bebe de la biografía homónima de un joven que nació sin su pierna derecha y desafió todas las barreras hasta alzarse con un campeonato nacional de lucha en 2011 mientras competía en la Universidad Estatal de Arizona.

El reto de meterse en la piel de Anthony Robles

Y no solo por tener que grabar escenas de lucha, entrenamientos, o simplemente andar con una sola pierna. “Fueron muchas cosas nuevas para mí y muchas mañanas en las que estaba muy cansado porque me dolía mucho el cuerpo. Fue un viaje físico, pero también mental, muchos días en los que sentía que no lo iba a lograr o que no era suficiente”, admite a EFE.