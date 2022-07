Resulta extremadamente fácil imaginarse a los productores de “The Princess”, largometraje que estrena hoy en Hulu, entusiasmados con el atractivo comercial del proyecto. De seguro su propuesta prometió todas las convenciones de un filme de acción extremo e intenso con el humor irreverente que viro al revés los cuentos de hadas en las producciones de Shrek. Todo eso está presente en la versión final de la película, pero la chispa creativa de esa mezcla es aplastada por la simpleza repetitiva del guion.

Tener una producción que presenta un maratón de peleas no será un problema para los que disfrutan de filmes de acción, sin embargo, el concepto evade al guión y la dirección de Le-Van Kiet. Como consecuencia, hay momentos donde la acción de la película adquiere una cualidad genérica en vez de deslumbrar o entretener.

Esto no se convierte en un obstáculo tangible hasta la mitad del libreto. En un principio, la historia sí resulta interesante y entretenida. La película arranca con la protagonista atrapada en una torre del castillo de su padre, sin dar ningún tipo de trasfondo de por qué se encuentra en esa situación. Lo crucial de la princesa, interpretada por Joey King, es que no va a esperar que nadie la rescate. Eventualmente nos enteramos que ella había desafiado las órdenes de su padre y había entrenado para ser una guerrera en su ejército. Esto la arma con las destrezas para detener el ataque hostil de un duque (Dominic West) que quiere apoderarse del trono de su padre.

PUBLICIDAD

El que los “flashbacks” que establecen el trasfondo de la protagonista no sean particularmente profundos o complejos, no es tan problemático para una película cuyo enfoque principal es la acción. Lo que no se puede obviar es cómo el filme opta por recostarse de su propuesta feminista sin igualar la intensidad de sus primeras secuencias de acción. La rebeldía y la fuerza de voluntad del personaje titular siempre está presente, pero las secuencias de acción que ilustran esto dejan impresionar mucho antes de llegar a la conclusión de su historia.