Los tíos son esas figuras en la vida de muchos que se convierten en padres, mejores amigos, abuelos, confidentes, consejeros y cómplices. En ocasiones también llegan a ser como el hada madrina de los cuentos de niños y gran parte de los regalos que posiblemente muchos recuerdan fueron entregados por sus manos. Y quién sabe si hasta algunos habrán tenido su primera experiencia en el cine con tití o tío...

Todo lo anterior se ve reflejado en “Mi tío”, la recién estrenada serie de Pantaya protagonizada por José Eduardo Derbez, Ariadne Díaz y Santiago Beltrán. Se trata de una comedia que retrata la vida de “Andy” (Derbez), un músico frustrado con el corazón roto, quien está a punto de quitarse la vida por creer que no tiene rumbo. Su hermana, “Sam” (Díaz), es quien logra evitar esta tragedia al pedirle que cuide por una tarde a su hijo de diez años, “Tadeo” (Beltrán), un niño hipocondríaco y “nerd”, que ablandará su corazón gracias a una extraña conexión que existe entre los dos. “Andy” y “Tadeo” aprenderán mutuamente de sus muy distintas personalidades con el fin de formar una amistad y, sobre todo, una verdadera familia.

“Es una comedia de humor negro, sarcástica -un poco agrio el humor- pero muy divertida. Creo que a la gente le está gustando muchísimo. Los comentarios que hemos recibido han sido increíbles”, dijo un emocionado Derbez, quien no ha pasado ni 12 horas en la isla y ya quedó prendado del mar y de su gente. Ya están los seis capítulos arriba. Pantaya lo pueden bajar en cualquier lado, en cualquier teléfono, donde sea. ‘Mi tío’ es una serie que dirige Javier Colinas y que se filmó en la Ciudad de México. Muy bonito proyecto, muy lindo”, continuó.

Para darle vida a “Andy”, José Eduardo Eugenio González Martínez del Río Bravo, hijo de los actores mexicanos Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, tuvo que vivir una transformación física total. De igual modo, el joven de 29 años, que debutó como actor en 2012 la telenovela juvenil “Miss XV”, manifestó que se la pasó “increíble” durante los dos meses de filmación.

“(Fue) pesadísimo el cambio físico y fue complicado dejarme el pelo larguísimo, la barba larguísima, subir de peso, pero es rico cuando ves los resultados y ver que a la gente le está gustando tanto”, expresó. “Fue poco a poco, fue lento... Cuando tuvimos las primeras lecturas (de libreto), el director me iba diciendo ‘vete dejando (crecer) ya el pelo, vete dejando (crecer) ya la barba, (ve) subiendo de peso. Me pasó algo muy chistoso y es que yo no me di cuenta en qué momento me convertí en ‘Andy’. De repente vi que yo ya tenía la barba larguísima y el pelo larguísimo, entonces me acuerdo que le escribí al director y le dije ‘oye, ¿me lo puedo arreglar tantito?’ Entonces él me decía: ‘No, no, no, déjala así, déjala así. Nos vemos en dos semanas’. Y ya llegué un día y le dimos dos o tres cortes al pelo, pero sin ser algo estilizado”, narró Derbez.

El hermano de los reconocidos actores Vadhir Derbez, Aislinn Derbez y Victoria Fayad, y del político Anuar Fayad, añadió que también fue muy complicado llegar a su casa y no poder quitarse el personaje de “Andy”. El cambio en el físico del intérprete fue tan notable que muchos amigos –sin conocer el proyecto- se comenzaron a preocupar. “Sí, parecía un señor deprimido y obviamente me subió la edad muchísimo”, dijo entre risas.

¿Tiene “Andy” algún parecido con José Eduardo?, le preguntamos. Sin dudarlo, el también presentador de televisión aseguró que “no”. Luego dudó un poco porque “puede ser que sí de repente soy medio dramático y ‘Andy’ es muy dramático también. Hace unas tormentas en un vaso de agua, pero no, en los demás no”, describió sobre el personaje que también es egoísta o, como dicen en México, “yoyista”.

Con “Mi tío”, Derbez celebra su primera década en la actuación y confía continuar afianzando su trayectoria en la industria. Al final, cuenta con los mejores críticos y mejor ejemplo a seguir: sus padres.

“Mis papás siempre me han apoyado en todo, siempre han estado muy contentos como buenos padres. Mi mamá, como siempre, mamá gallina y feliz de cada proyecto que hago. Y están muy contentos con el resultado de la serie ‘Mi tío’. Y eso me da también me da mucho orgullo”, exclamó con todo de humildad.

“No podía creer verlo ahí arriba”

El pasado domingo, el comediante y productor Eugenio Derbez se convirtió en el segundo actor mexicano en hacer historia al participar en un filme galardonado como mejor película en la 94 edición de los Oscar, premiación organizada por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.

El papá de José Eduardo fue parte del elenco de la película “CODA”, una historia dirigida por la productora y actriz estadounidense, Sian Hed, donde cuenta la historia de Ruby, una joven de 17 años que es la única miembro oyente en una familia con padres sordos.

Pero, ¿qué sintió el hijo de Eugenio Derbez esa noche?

“Pues mira, hablé con él antes de que empezaran los premios, antes de la alfombra roja y él estaba muy contento, muy nervioso. Y hablamos un poquitito porque yo me tenía que ir, él también se tenía que ir, pero bueno, le deseé mucha suerte y que le iba a ir muy bien. Y a la hora de los premios yo estaba con unos amigos y pusimos la televisión para verlos y bueno, gritamos muchísimo, nos emocionamos muchísimo. No podía creer verlo ahí arriba y ver el éxito de esa película. Le mandé un mensaje y una nota de voz porque pensé que estaba muy ocupado. Me la contestó muy rápido. Platicamos y le dije lo orgulloso que estaba de él, lo feliz que estaba de verlo ahí arriba, en los Oscar. Y no sé, él estaba feliz, se le escuchaba muy contento. Me dio mucho gusto verlo así de contento y nada, que sea uno de muchos logros”, comentó.

Sobre el bofetón de Will Smith a Chris Rock en plena trasmisión de los Oscar, el protagonista de “Mi tío” dijo que, al principio, como muchos, pensaba que era una broma. “Y pensé, híjole, pues está rara la broma. Es como que todos estábamos esperando el o es broma, o así nos llevamos, o todo estaba escrito. Y después, pues mira, yo creo que cada quien tiene algo adentro. No sabemos si él tuvo un pleito con su mujer antes, no sabemos si tuvo un mal día. Obviamente creo que estamos en una época en que nos hemos vuelto muy poco tolerantes todos”.

A pesar de que tiene entendido que este tipo de ceremonias se presta para chistes, algunos un poco más pesados que otros, no justificó las acciones de sus colegas.

“Creo que la violencia no está justificada en ningún momento. Creo que pudo haber hecho las cosas de diferente forma, pero bueno, cada cabeza es un mundo y él sabrá qué estaba pasando en ese momento. Su esposa también. Y sí, la violencia es violencia en cualquier forma”, expuso.