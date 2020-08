El mundo ha cambiado bastante desde que los personajes titulares de “Bill and Ted Face the Music”, la segunda secuela de “Bill and Ted’s Excellent Adventure”, tuvieron su última aventura en la pantalla grande.

Sin embargo, uno de los encantos particulares de esta comedia, que estrena este viernes en las plataformas digitales de alquiler y compras de películas, es que el dúo protagónico ha preservado su optimismo inocente.

A eso se le suma el que volver a tener a Alex Winter y Keanu Reeves, con más de 50 años y totalmente entregados al júbilo inquebrantable de estos personajes, logra que la comedia sea aún más contagiosa.

El guion vuelve a utilizar una trama simple cuya única función es crear espacio para la comedia surreal que generan estos personajes cuando son colocados en contextos de fantasía y ciencia ficción.

En esta ocasión, estos espacios cómicos tienen que ser compartidos por las hijas de los protagonistas, interpretadas por Samara Weaving y Brigette Lundy-Paine. Durante la primera sección del filme, hay momentos genuinamente graciosos que exploran cómo la domesticidad compartida de Bill and Ted han puesto en riesgo sus respectivos matrimonios.

Brigette Lundy-Paine, izquierda, y Samara Weaving (derecha) interpretan a las hijas de los protagonistas. (Patti Perret)

Sin embargo, el enfoque principal del filme vuelve a colocar el destino del universo en las manos de estos personajes. Han pasado tres décadas y los protagonistas todavía no han escrito la canción que va a unir y salvar a toda la humanidad. Cuando vuelve a surgir la oportunidad de viajar a través del tiempo, los protagonistas deciden ir a futuro en busca de la realidad donde la composición musical ya esté escrita. Esto empuja el balance del universo hacia un cataclismo. Esta aventura es alternada con Billie (Lundy-Paine) y Thea (Weaving) tratando de reparar el daño hecho por sus padres.

Con estos personajes, la película tiene la oportunidad de hacer referencia a los primeros dos filmes. Aún así, lo mejor de esta entrega es poder ver a Reeves y Winter interpretando las versiones que hay de Bill and Ted en sus múltiples futuros posibles. La escena en que Reeves le da terapia psicológica a un Ted casi senil es uno de los mejores momentos de este actor en el género de la comedia.

Keanu Reeves y Alex Winter. (Patti Perret)

Resulta un triunfo mesurado que el filme no caiga en la trampa de ser solo un ejercicio de nostalgia. Su encanto es indiscutible, pero la simpleza de la puesta en escena podría dejar insatisfecho al público que ha crecido con los espectáculos digitales de los filmes de superhéroes de la última década y ni hablar de los que solo conocen a Reeves como John Wick. Aún así, resulta difícil rechazar una película que sostiene con un optimismo inquebrantable que la empatía y la música son la clave para salvar a la humanidad.